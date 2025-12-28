Sube a 86 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá durante diciembre

Foto: Secretaría de Salud

A 21 subió la cifra de personas lesionadas con pólvora durante las celebraciones de ‘Navidad 2025’ en Bogotá. En lo que lo que va del mes de diciembre ya son 86 el número de personas quemadas con pólvora o con fuegos pirotécnicos, con corte a las 4:00 p. m. de este sábado 27 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 21 son menores de 18 años y 65 casos más fueron reportados en mayores de 18 años.

Por ello, se recuerda a la ciudadani?a que la manipulacio?n de estos artefactos por personas sin experiencia puede provocar lesiones graves como quemaduras, laceraciones o incluso amputaciones, dejando consecuencias fi?sicas y psicolo?gicas permanentes.

Del total de personas afectadas por elementos pirote?cnicos, que llegan a 81 en la temporada, la mayor proporcio?n de lesionados se registran en personas adultas con 65 casos; asi? como en nin?as, nin?os y adolescentes con 21 casos. Asi? mismo, se detalla que dos de los menores afectados se encontraban en compan?i?a de un adulto bajo el efecto del alcohol.

Durante la presente temporada, los casos se han presentado en las siguientes localidades:

Engativa?: trece casos.

Bosa: nueve casos.

Suba: nueve casos.

Usme: seis casos.

San Cristo?bal: ocho casos.

Kennedy: siete casos.

Ciudad Bolívar: seis casos.

Santa Fe: cinco casos.

Usaque?n: cuatro casos.

Fontibo?n: tres casos.

Los Ma?rtires: tres casos.

Chapinero: dos casos.

Tunjuelito: dos casos.

Puente Aranda: dos casos.

Teusaquillo: un caso.

Antonio Narin?o: un caso.

Segu?n el reporte, la mayori?a de las personas lesionadas corresponde a poblacio?n adulta, con 61 casos, mientras que 20 se registraron en menores de edad. Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 44 casos.

Rostro: 18 casos.

Ojos: nueve casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: un caso.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) el llamado es a que quienes hayan sufrido lesiones acudan a los centros de salud, especialmente si se trata de menores, y que las cifras no suban, reiterando que la po?lvora en todas sus presentaciones causa dan?o, mutilacio?n y secuelas de por vida.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: