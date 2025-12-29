    • Internacional

    ‘Bruce Lee’ robóticos miden sus fuerzas en kung-fu

    –Robots humanoides que imitan los movimientos de Bruce Lee participaronn en una competición de kung-fu en la ciudad china de Shenzhen. Las máquinas reproducen los legendarios movimientos del maestro de las artes marciales con gran destreza.

    Ariel Cabrera
