‘Bruce Lee’ robóticos miden sus fuerzas en kung-fu

–Robots humanoides que imitan los movimientos de Bruce Lee participaronn en una competición de kung-fu en la ciudad china de Shenzhen. Las máquinas reproducen los legendarios movimientos del maestro de las artes marciales con gran destreza.



See humanoid robots at a robot skills competition in Shenzhen carry the spirit of Bruce Lee as they flawlessly perform the master's iconic kung fu moves. #Robotics #KungFu pic.twitter.com/rToRxqRewd — China Xinhua News (@XHNews) December 29, 2025