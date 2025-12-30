Ecopetrol anuncia comercialización de 110 GBTUD de gas importado a través de Coveñas

Foto: Ecopetrol

El Grupo Ecopetrol inició este lunes 29 el proceso de comercialización del gas natural que será importado a través de Coveñas, en una cantidad de 110 GBTUD (Giga BUT por día) y con vigencia de 10 años.

Este gas será entregado a través del sistema Coveñas – Ayacucho, que se conectará al gasoducto Ballena – Barrancabermeja, en el Sistema Nacional de Transporte (SNT), en el primer trimestre de 2027.

“El inicio de la importación de gas natural con el proyecto de regasificación por Coveñas constituye un hito estratégico para la seguridad energética de Colombia, tanto en el mediano como en el largo plazo y soporta la creciente integración de energías renovables”, indicó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

Los contratos derivados de este proceso se ofrecerán bajo la modalidad Firme Sujeto a Condiciones, de acuerdo con la regulación vigente.

Según la evolución de los proyectos de gas natural de Costa Afuera, en el Caribe Sur, los contratos contarán con la flexibilidad para modificar la fuente y/o punto de entrega y se priorizará el gas nacional para la atención de la demanda.

Este proceso comercial culminará con la firma de contratos durante la tercera semana de febrero de 2026.

Los documentos asociados al proceso comercial se encuentran disponibles en la página web de Ecopetrol, o haciendo clic en este enlace?

Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional – TGI avanzan de manera articulada para realizar la conexión al Sistema Nacional de Transporte, lo que permitirá garantizar la entrega de estos volúmenes a los usuarios del interior del país, beneficiando la demanda de la zona.

El desarrollo del proyecto, incluida la conversión de infraestructura y su conexión al SNT, ratifica el compromiso de Ecopetrol para asegurar un suministro confiable y eficiente de gas natural, esencial para el bienestar de las familias colombianas, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico.

El gas se convierte en un activo estratégico de respaldo para el sistema energético nacional, que fortalece la confianza en el abastecimiento presente y futuro del país, y la disponibilidad de la infraestructura, conforme a la normatividad vigente.

Con información de Ecopetrol.