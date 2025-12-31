    • Bogotá Judicial

    Fiscalía acusa formalmente a responsables de golpiza y asesinato del universitario Jaime Esteban Moreno en Bogotá

    –La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, procesados por la salvaje golpiza y asesinato del estudiante de Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno, en hechos ocurridos el pasado 31 de octubre, en vía pública de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

    Los dos hombres deberán responder en juicio oral como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

    La fiscalía señaló en un comunicado que “las evidencias obtenidas dan cuenta que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte”.

    Sin embargo, fue perseguido y alcanzado, como lo comprueban los videos aportados a la investigación y González Castro le propinó una patada por la espalda que le hizo caer al piso. Entre tanto, aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó, Suárez Ortiz continuó golpeándolo brutalmente.

    El universitario fue trasladado en grave estado de salud a un centro asistencial, donde le detectaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax, y finalmente murió.

