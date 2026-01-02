Ejército Nacional neutralizó acción terrorista del Eln en el sur de Bolívar

–Gracias a la acción oportuna de las tropas de la Brigada 19, fue neutralizada una acción terrorista cuya objetivo directo era afectar a la poblacion civil y al personal militar acantonado y desplegado en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, que adelanta tareas de seguridad y protección del casco urbano.

Unidades del Batallón de Selva N.º 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, de la Brigada 19, ubicaron 5 artefactos explosivos instalados sobre la vía principal de salida del casco urbano, eje de movilidad utilizado de manera permanente por tropas militares y población civil, en inmediaciones de zonas residenciales y áreas de actividad económica. La localización y forma de instalación de estos artefactos evidencia la clara intención del enemigo de causar daño indiscriminado, generar terror y afectar la seguridad colectiva del municipio.

Con el apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9, se adelantó el procedimiento especializado de explosivos y demoliciones (EXDE), para la destrucción controlada de los artefactos, evitando una posible tragedia y protegiendo la vida de soldados y civiles.

#LoÚltimo | Tropas del Batallón de Selva N.° 48, orgánicas de la #Brigada19, neutralizaron un atentado terrorista en la salida de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Mediante la destrucción controlada de 5 artefactos explosivos, se logró salvaguardar la integridad de la población civil…



De acuerdo con las verificaciones preliminares, esta acción terrorista sería atribuible al grupo armado organizado Eln, compañía Tito Marín, que delinque en la región y que de manera reiterada recurre a este tipo de prácticas en abierta violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

La Décima Novena Brigada rechazó de manera categórica estas acciones criminales y reafirmó su compromiso indeclinable de proteger a la población civil, salvaguardar a sus tropas y mantener el control del territorio, mediante operaciones sostenidas y coordinadas con las autoridades.