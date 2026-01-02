Duros golpes asestan las Fuerzas Militares a disidencias de las Farc y al Eln; fueron abatidos 3 cabecillas y capturados 3 integrantes

–El Ministerio de Defensa reportó que las Fuerzas Militares propinó duros golpes a las disidencias de las Farc de alias Iván Márquez e Iván Mordisco, con la eliminación de peligrosos cabecillas e integrantes. En Puerto Concordia, sur del Meta, fue neutralizado alias ‘Mayimbú’, presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia, en una operación conjunta de los Gaula Militar y de la Policía. Además se incautaron armas, municiones, radios y material táctico.

De otro lado, en el municipio de Páez, Cauca, fue muerto alias ‘Cholinga’, principal cabecilla del bloque ‘Isaías Pardo’ de la estructura ‘Jacobo Arenas’, de las disidencias de las Farc. Este sujeto, con más de 25 años de actividad criminal, fue neutralizado en una operación conjunta de la Policia, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Según el mando militar, este reclutador de menores, coordinador de ataques contra la población civil y responsable de más de 500 acciones armadas, tenía órdenes de captura por los homicidios de dos firmantes de paz: Arbey Garcés Casamachín (13/05/2021) y Nelson David Montaño Márquez (24/04/2022), en el municipio de Miranda, Cauca.

Su caída representa un golpe contundente a las intenciones de esta estructura de consolidar un corredor de movilidad entre Cauca y Huila, y un avance fundamental en el control territorial, añadió.

Por otra parte, en el Caquetá fueron capturados alias ‘Mono Picho’, alias ‘Ojón’ y alias ‘Pájaro’, presuntos responsables de las finanzas y la logística del grupo delincuencial ‘Jhonier Arenas’, de las disidencias de alias ‘Mordisco’. También son responsables de reclutamiento forzado y planeación de atentados terroristas en Caquetá y Amazonas.

En Arauca fue abatido alias ‘Mico’, criminal del Eln dedicado a la extorsión y al reclutamiento de menores, en una operación del Ejército, en la que también fue capturado otro integrante de esta estructura.

En el lugar se incautaron armas, municiones, una motocicleta y material propagandístico del grupo.

Mientras tanto, en zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta, fueron destruidos 10 laboratorios de procesamiento de cocaína en una operación conjunta de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Antinarcóticos.

Estas infraestructuras pertenecían al grupo ‘Marco Aurelio Buendía’, del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las extintas Farc.

Estos laboratorios empleados para la producción de clorhidrato de cocaína, contaban con diez estructuras de madera, donde se producían aproximadamente 1.500 kilogramos mensuales de esta droga, con un valor estimado de más de 30.000 millones de pesos.