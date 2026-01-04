    • Bogotá

    Cierres temporales de espacios bibliotecarios en Bogotá por inventario durante enero de 2026

    Foto que muestra una persona en una biblioteca Foto: BibloRed.

    La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) le informa a los bogotanos, bogotanas y visitantes que entre el 6 y el 29 de enero de 2026, 28 bibliotecas, dos salas de lectura y las 12 BibloEstaciones contarán con cierres parciales debido a la realización del inventario anual.

    Los inventarios se realizan cada año en los espacios bibliotecarios con el objetivo de tener al día, revisar y organizar los materiales bibliográficos y lúdicos. Este proceso mejora la experiencia de las y los usuarios que acceden a la bibliografía para consultas y lecturas.

    Fechas de los cierres parciales que tendrá cada espacio bibliotecario

    Bibliotecas

    6 de enero

    • Biblioteca Pública La Victoria
    • Biblioteca Pública Bosa
    • Biblioteca Pública Timiza
    • Biblioteca Pública Ferias
    • Biblioteca Pública La Peña

    7 y 8 de enero

    • Biblioteca Pública Usaquén – Servitá
    • Biblioteca Público Escolar La Marichuela
    • Biblioteca Pública Fontibón
    • Biblioteca Pública Arborizadora Alta
    • Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo

    13 de enero

    • Biblioteca Pública FUGA
    • Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río
    • Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda

    14 de enero

    • Biblioteca Pública El Parque
    • Biblioteca Pública CEFE Cometas
    • Biblioteca Público Escolar Pasquilla

    15 de enero

    • Biblioteca Pública del Deporte
    • Biblioteca Pública Venecia
    • Biblioteca Público Escolar Sumapaz

    16 de enero

    • Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana
    • Biblioteca Pública El Mirador
    • Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

    20 de enero

    • Biblioteca Pública Virgilio Barco
    • Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal
    • Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

    27 de enero

    • Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal
    • Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
    • Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

    Salas de lectura

    13 de enero

    • Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro

    14 de enero

    • Sala de Lectura Casa LGBTI Sebastián Romero.

    BibloEstaciones

    20 de enero

    • BibloEstación Banderas de TransMilenio.
    • BibloEstación Héroes de TransMilenio.
    • BibloEstación Portal Suba de TransMilenio.

    21 de enero

    • BibloEstación Portal Américas de TransMilenio.

    22 de enero

    • BibloEstación Portal Sur de TransMilenio.

    27 de enero

    • BibloEstación San Diego de TransMilenio.
    • BibloEstación General Santander de TransMilenio.
    • BibloEstación Portal 20 de Julio de TransMilenio.

    28 de enero

    • BibloEstación Portal El Dorado de TransMilenio.
    • BibloEstación Portal Usme de TransMilenio.
    • BibloEstación Ricaurte de TransMilenio.

    29 de enero

    • BibloEstación Tunal TransMiCable.

    Recuerda que durante el lapso en el que nuestros espacios de lectura están cerrados podrás acceder de manera gratuita a la Biblioteca Digital de Bogotá, que cuenta con más de 3 millones de recursos. También, te invitamos a oír LEO Radio, la emisora cultural de Bogotá, a través de la página web: www.BibloRed.gov.co

