Cierres temporales de espacios bibliotecarios en Bogotá por inventario durante enero de 2026

Foto: BibloRed.

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) le informa a los bogotanos, bogotanas y visitantes que entre el 6 y el 29 de enero de 2026, 28 bibliotecas, dos salas de lectura y las 12 BibloEstaciones contarán con cierres parciales debido a la realización del inventario anual.

Los inventarios se realizan cada año en los espacios bibliotecarios con el objetivo de tener al día, revisar y organizar los materiales bibliográficos y lúdicos. Este proceso mejora la experiencia de las y los usuarios que acceden a la bibliografía para consultas y lecturas.

Fechas de los cierres parciales que tendrá cada espacio bibliotecario

Bibliotecas

6 de enero

Biblioteca Pública La Victoria

Biblioteca Pública Bosa

Biblioteca Pública Timiza

Biblioteca Pública Ferias

Biblioteca Pública La Peña

7 y 8 de enero

Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

Biblioteca Público Escolar La Marichuela

Biblioteca Pública Fontibón

Biblioteca Pública Arborizadora Alta

Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo

13 de enero

Biblioteca Pública FUGA

Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda

14 de enero

Biblioteca Pública El Parque

Biblioteca Pública CEFE Cometas

Biblioteca Público Escolar Pasquilla

15 de enero

Biblioteca Pública del Deporte

Biblioteca Pública Venecia

Biblioteca Público Escolar Sumapaz

16 de enero

Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana

Biblioteca Pública El Mirador

Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

20 de enero

Biblioteca Pública Virgilio Barco

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

27 de enero

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

Salas de lectura

13 de enero

Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro

14 de enero

Sala de Lectura Casa LGBTI Sebastián Romero.

BibloEstaciones

20 de enero

BibloEstación Banderas de TransMilenio.

BibloEstación Héroes de TransMilenio.

BibloEstación Portal Suba de TransMilenio.

21 de enero

BibloEstación Portal Américas de TransMilenio.

22 de enero

BibloEstación Portal Sur de TransMilenio.

27 de enero

BibloEstación San Diego de TransMilenio.

BibloEstación General Santander de TransMilenio.

BibloEstación Portal 20 de Julio de TransMilenio.

28 de enero

BibloEstación Portal El Dorado de TransMilenio.

BibloEstación Portal Usme de TransMilenio.

BibloEstación Ricaurte de TransMilenio.

29 de enero

BibloEstación Tunal TransMiCable.

Recuerda que durante el lapso en el que nuestros espacios de lectura están cerrados podrás acceder de manera gratuita a la Biblioteca Digital de Bogotá, que cuenta con más de 3 millones de recursos. También, te invitamos a oír LEO Radio, la emisora cultural de Bogotá, a través de la página web: www.BibloRed.gov.co