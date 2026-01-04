Cierres temporales de espacios bibliotecarios en Bogotá por inventario durante enero de 2026
Foto: BibloRed.
La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) le informa a los bogotanos, bogotanas y visitantes que entre el 6 y el 29 de enero de 2026, 28 bibliotecas, dos salas de lectura y las 12 BibloEstaciones contarán con cierres parciales debido a la realización del inventario anual.
Los inventarios se realizan cada año en los espacios bibliotecarios con el objetivo de tener al día, revisar y organizar los materiales bibliográficos y lúdicos. Este proceso mejora la experiencia de las y los usuarios que acceden a la bibliografía para consultas y lecturas.
Fechas de los cierres parciales que tendrá cada espacio bibliotecario
Bibliotecas
6 de enero
- Biblioteca Pública La Victoria
- Biblioteca Pública Bosa
- Biblioteca Pública Timiza
- Biblioteca Pública Ferias
- Biblioteca Pública La Peña
7 y 8 de enero
- Biblioteca Pública Usaquén – Servitá
- Biblioteca Público Escolar La Marichuela
- Biblioteca Pública Fontibón
- Biblioteca Pública Arborizadora Alta
- Biblioteca Pública Soledad Lamprea – Perdomo
13 de enero
- Biblioteca Pública FUGA
- Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río
- Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá – Puente Aranda
14 de enero
- Biblioteca Pública El Parque
- Biblioteca Pública CEFE Cometas
- Biblioteca Público Escolar Pasquilla
15 de enero
- Biblioteca Pública del Deporte
- Biblioteca Pública Venecia
- Biblioteca Público Escolar Sumapaz
16 de enero
- Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana
- Biblioteca Pública El Mirador
- Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe
20 de enero
- Biblioteca Pública Virgilio Barco
- Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal
- Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo
27 de enero
- Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal
- Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
- Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba
Salas de lectura
13 de enero
- Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro
14 de enero
- Sala de Lectura Casa LGBTI Sebastián Romero.
BibloEstaciones
20 de enero
- BibloEstación Banderas de TransMilenio.
- BibloEstación Héroes de TransMilenio.
- BibloEstación Portal Suba de TransMilenio.
21 de enero
- BibloEstación Portal Américas de TransMilenio.
22 de enero
- BibloEstación Portal Sur de TransMilenio.
27 de enero
- BibloEstación San Diego de TransMilenio.
- BibloEstación General Santander de TransMilenio.
- BibloEstación Portal 20 de Julio de TransMilenio.
28 de enero
- BibloEstación Portal El Dorado de TransMilenio.
- BibloEstación Portal Usme de TransMilenio.
- BibloEstación Ricaurte de TransMilenio.
29 de enero
- BibloEstación Tunal TransMiCable.
Recuerda que durante el lapso en el que nuestros espacios de lectura están cerrados podrás acceder de manera gratuita a la Biblioteca Digital de Bogotá, que cuenta con más de 3 millones de recursos. También, te invitamos a oír LEO Radio, la emisora cultural de Bogotá, a través de la página web: www.BibloRed.gov.co