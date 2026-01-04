Golpes al microtráfico y a la extorsión, resultados contra la delincuencia en el fin e inicio de año en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, en el cierre del 2025 y el inicio de 2026, las autoridades lograron en Bogotá importantes resultados contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana.

En operativos articulados entre la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Fiscalía General de la Nación y la Décima Tercera Brigada del Ejército, fueron capturados delincuentes por diferentes delitos como tráfico de estupefacientes, extorsión, hurto, y secuestro.

Desarticulada ‘La Isla’ por tráfico de estupefacientes

Uno de los golpes más contundentes se dio en Kennedy, donde fue desmantelada la banda delincuencial ‘La Isla’, dedicada al microtráfico de drogas. Tras ocho meses de investigación, siete personas fueron capturadas mediante diligencias de allanamiento en los sectores de El Amparo, María Paz y el entorno de Corabastos. Entre los detenidos se encuentran alias Julián, presunto cabecilla, y alias Óscar, encargado de la distribución. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En los procedimientos se incautaron drogas sintéticas, ketamina y celulares, afectando las rentas criminales en más de 50 millones de pesos mensuales.

Cayeron 11 de ‘Los Scarface’

En el sector de San Bernardo, fueron capturados 11 integrantes de una red dedicada al microtráfico que utilizaba habitantes de calle y menores de edad para la venta de estupefacientes.

Durante 10 allanamientos fueron incautadas armas de fuego, tres kilos de bazuco, dinero en efectivo y celulares. Esta organización controlaba al menos 10 líneas de expendio en la zona y varios de sus integrantes registraban antecedentes judiciales.

Capturadas cinco personas por extorsión

En diferentes localidades de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Violeta’, señalados de extorsión y secuestro extorsivo.

Las capturas se realizaron en San Cristóbal, Usme, Bosa y Los Mártires, donde también se incautaron armas de fuego, munición y dispositivos móviles.

Lo capturan tras extorsionar a comerciantes

Un presunto extorsionista fue capturado con una granada de fragmentación y panfletos intimidatorios en su poder. El hombre habría grabado videos de establecimientos comerciales de Bosa y Kennedy para posteriormente amenazar a los propietarios y exigir dinero. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Incautada media tonelada de marihuana en Kennedy

Tras un accidente de tránsito, fue capturado un hombre que transportaba 560 kilogramos de marihuana en un vehículo. El sujeto intentó huir, pero fue interceptado gracias a un plan candado. El capturado presenta antecedentes por el mismo delito.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123. Las acciones operativas continuarán en este 2026 en todas las localidades de Bogotá.

