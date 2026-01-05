Maduro llega al Tribunal Federal de Nueva York donde enfrentará hoy su primera audiencia

–(Captura de video). Nicolás Maduro fue transportado este lunes en la mañana hasta el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para ser sometido a su primera audiencia ante la justicia de EE.UU. después de haber sido capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas el sábado pasado.

En un video compartido en las redes sociales, el mandatario y su mujer aparecen saliendo de un helicóptero escoltados por agentes fuertemente armados hasta un vehículo.

El exmandatario de Venezuela apareció esposado y acompañado por un grupo de agentes fuertemente armados subiendo a un vehículo para ser llevado a su primera audiencia ante la justicia de EE.UU.

En un video separado, Maduro es visto abandonado el automóvil y dirigiéndose hacia un helicóptero rodeado por los agentes.

Un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó que la pareja será llevada este mediodía ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien quedará a cargo de la causa en su contra.

Los procesos judiciales en EE.UU. suelen comenzar con la lectura de los cargos en contra de los acusados, la verificación de su identidad y la precisión sobre las condiciones de detención y la defensa. En el caso de Maduro y Flores, se prevé que permanezcan en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a donde fueron trasladados el sábado por la noche.

El Gobierno de EE.UU. acusa a Maduro de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametrallados y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa el liderazgo del supuesto Cártel de los Soles.

Maduro y su esposa enfrentan cargos de colaboración con organizaciones criminales calificadas como «terroristas» en EE.UU., entre ellas cárteles mexicanos. Estos y el resto de los delitos tienen penas que van de 20 años a cadena perpetua.

Por último, el presidente y la primera dama de Venezuela enfrentan cargos de colaboración con organizaciones criminales calificadas como «terroristas» en EE.UU., entre ellas cárteles mexicanos. Estos y el resto de los delitos tienen penas que van de 20 años a cadena perpetua.