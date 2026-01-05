Trump vuelve a advertir a Petro y no descarta una acción en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela

–Una clara advertencia contra el presidente colombiano Gustavo Petro, lanzó el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras reiterar sus acusaciones contra él de estar vinculado con la producción de cocaína. El mandatario estadounidense no descartó la posibilidad de enviar a Colombia una operación estadounidense similar a la ejecutada el sábado en Venezuela, que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro.

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump aseguró que, al igual que Venezuela, “Colombia está muy enferma” y añadió que el país es gobernado por “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. Además, advirtió que esa situación “no va a continuar por mucho tiempo”.

Consultado sobre si con esas palabras se refería a un eventual despliegue de fuerzas estadounidenses en Colombia, en línea con la reciente intervención en Venezuela, Trump respondió: “Eso me suena bien”.

El pasado sábado, una operación militar de alta complejidad, las fuerzas militares estadounidenses bombardearon puntos clave en Caracas y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos y está previsto que comparezcan ante un juez federal este lunes para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo.

Luego de la acción militar, Trump en una rueda de prensa en Florida volvió hacer señalamientos al presidente colombiano Gustavo Petro y le dijo que debía “cuidarse el trasero”.

«Vamos a tener que hacer algo con México»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también declaró que Washington tendría que «hacer algo con México», aseverando que «los cárteles están gobernando» este país.

«Hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse las pilas porque [las drogas] están entrando a raudales por México y vamos a tener que hacer algo», afirmó este domingo a bordo de su avión.

En ese contexto, Trump dijo que le gustaría que México actuara al respecto por su cuenta. «Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero, por desgracia, los cárteles son muy poderosos en México», declaró.

Trump señaló que, durante sus conversaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ofreció «enviar tropas». «Está preocupada. Le da un poco de miedo. Los cárteles están gobernando México, les guste esto o no», sostuvo.

Horas después de la operación militar contra Venezuela, Trump advirtió de que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington.

Además, ya había declarado su disposición a «hacer algo con México», asegurando, sin presentar ningún tipo de pruebas, que los cárteles están en el poder en el país.

Sheinbaum, a su vez, instó a abogar por «colaboración, coordinación, pero no subordinación». «Tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay entendimiento en temas de seguridad», dijo.

En lo que respecta al ataque estadounidense contra Venezuela, la presidenta mexicana expresó su rechazo a estas acciones. «Condenamos esta intervención en Venezuela y vamos a estar atentos a los acontecimientos», dijo. (Información DW y RT).