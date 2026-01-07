Cabecillas de grupos terroristas colombianos huyen de Venezuela tras operación militar de EE.UU

–Los cabecillas de los grupos armados colombianos Eln y disidenciaas de las Farc, que viven en Venezuela huyen de regreso a su país tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, aseguró este martes una fuente militar de Colombia.

Un responsable de las fuerzas armadas dijo a la AFP que tiene conocimiento de que algunos de ellos intentan regresar a Colombia tras los ataques de Washington en Venezuela el sábado.

En ese operativo ordenado por Donald Trump capturaron a Maduro, uno de los mediadores de los intentos de diálogos de paz de los guerrilleros con el gobierno de Gustavo Petro.

Centros de estudio sobre el conflicto y organizaciones como Human Rights Watch sostienen que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela con conocimiento de las autoridades y que incluso han contado con su respaldo en zonas fronterizas. Maduro siempre negó esas afirmaciones.

El gobierno de Petro supone que en Venezuela podrían estar los líderes de ese grupo armado.

Se sospecha que el máximo cabecilla del Eln, alias Antonio García, cruzó la frontera así como el de las Farc Iván Márquez, que después de firmar la paz en 2016 formó su propia organización alzada en armas.

La presencia de cabecillas armados en la línea limítrofe supone una amenaza para la seguridad de Colombia tras la caída de Maduro, según el Ministerio de Defensa.

Cuando el exmandatario venezolano fue enviado a Nueva York para responder ante la justicia, Bogotá emitió una alerta sobre posibles atentados.

Luego desplegó unos 30.000 militares para garantizar el orden en la frontera de más de 2.200 kilómetros.

La AFP observó este martes la presencia de uniformados colombianos en la ciudad fronteriza de Cúcuta por orden de Petro, en medio de las advertencias de Trump sobre un posible ataque en suelo colombiano contra el narcotráfico y sus amenazas contra el mandatario izquierdista.

De su lado, Petro, exguerrillero del M-19, que firmó la paz en los 1990, aseguró que está dispuesto a retomar las armas para defenderse de Washington.

Diferentes grupos guerrilleros colombianos advirtieron a Trump que se opondrán con las armas a un intento de ingresar a Colombia. (Información DW).