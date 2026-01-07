    • Nacional

    Altos funcionarios del gobierno colombiano salen en defensa de Petro, de la soberanía y la democracia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Al térmimo de un encuentro realizado en la Casa de Nariño, ministros, viceministros y directores de entidades del Gobierno de Colombia suscribieron un comunicado en el cual hacen un llamado a la defensa del presidente Gustavo Petro, la vida, la democracia y la soberanía del país.

    El texto del escrito, que fue leido por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, es el siguiente:

    «A los jefes y jefas de Estado y de Gobierno, a sus parlamentos, a los organismos multilaterales, a los pueblos del mundo, a nuestros compatriotas.

    ?Como es de su conocimiento, el presidente Gustavo Petro y la nación colombiana han sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del Gobierno de los Estados Unidos.

    La persecución al señor presidente Gustavo Petro obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, el multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda de la paz mundial.

    Por ello, frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen nuestra historia y nuestros esfuerzos, Colombia no responde con agravios ni con amenazas. Responde con lo que siempre ha reclamado al mundo: la verdad, el respeto y la verificación.

    Colombia ha aprendido, a un costo inmenso, que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados. Por ello se ha construido un nuevo enfoque: perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan este problema.

    En este espíritu, invitamos a todos los Estados del mundo, a los organismos multilaterales y a los países con los que mantenemos relaciones de cooperación a constatar la realidad de nuestro país y a observar directamente nuestros esfuerzos de justicia social, dirigidos por el presidente Petro, orientados a enfrentar la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social.

    Estos hechos que hoy enfrentan a Colombia, varios países de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo son violatorios del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no solo están amenazados nuestra nación y su presidente, sino también la paz mundial.

    Agradecemos las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido. Invitamos a la movilización de los pueblos del mundo en defensa de la vida, la democracia, la soberanía y el respeto a la autodeterminación.

    Al pueblo colombiano le decimos: como hijos de Bolívar y de la sangre que hemos derramado por la libertad, respaldamos al presidente Gustavo Petro y defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas para hacer de Colombia la Potencia Mundial de la Vida y el País de la Belleza.

    Ariel Cabrera
