Francia suspende importación de productos agrícolas sudamericanos ¿por qué?

–El Gobierno de Francia anunció que a partir del jueves 8 de enero suspenderá las importaciones de productos agrícolas tratados con cinco fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por un período máximo de un año, a la espera de que la Comisión Europea adopte las medidas «adecuadas», según un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial.

Los químicos prohibidos en cuestión son cinco fungicidas y herbicidas utilizados para el procesamiento de frutas y verduras, en particular aguacates, mangos o guayabas sudamericanos. El decreto -que exige a las empresas controles para garantizar que los productos no contengan las sustancias prohibidas- prevé un plazo de liquidación de las existencias de un máximo de un mes a partir de su entrada en vigor.

Se trata, en concreto, del fungicida mancozeb, utilizado para tratar aguacates, mangos, uvas de mesa, frutillas, melones, lechugas y pimientos; tiofanato-metil (cítricos, manzanas, peras, membrillos, nísperos, cítricos, soja o avena); glufosinato (papas); carbendazim; y benomyl (cítricos, manzanas, peras, nísperos, damascos, melocotones, uvas, mangos, papayas, tomates y algunos cereales).

La suspensión afecta, «teniendo en cuenta el perfil de los productos, sobre todo a Sudamérica», aunque «no es un decreto dirigido contra Sudamérica, sino contra cualquier país del mundo que trate las frutas y verduras en cuestión con alguna de estas cinco sustancias», indicó el Ministerio de Agricultura a principios de semana sin mencionar ninguna nación en particular.

La medida aún debe obtener el visto bueno de Bruselas, adonde la titular francesa de Agricultura, Annie Genevard, se desplazará este miércoles para asistir a una reunión especial con sus homólogos europeos sobre el acuerdo comercial que negocia con el bloque sudamericano Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Francia ha sido uno de los principales detractores de este acuerdo. (Información DW).