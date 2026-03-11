Cargos a exsecretaria general de la UNGRD por sobecosos en contrato para adquirir elementos de identificación

–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Ana María Castaño Álvarez (2023 – 2024), por las presuntas irregularidades en que incurrió al participar en un proceso contractual en el que se habrían presentado sobrecostos.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que la funcionaria, quien también fungía como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), al parecer avaló en 2023 el pago de más de $ 2.000 millones por el suministro de elementos de identificación para los colaboradores.

El Ente de control indicó que la disciplinable podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por posiblemente participar en la etapa precontractual con desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, al suscribir los estudios previos, el análisis del sector y el acto de adjudicación del proceso de selección.

Según el Ministerio Público, Castaño Álvarez habría pasado por alto que el? valor de la contratación presentaba unos valores superiores a los del mercado de acuerdo con el dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.