Obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzan un 70,72 % de avance
Foto: Empresa Metro de Bogotá.
Este megaproyecto alcanza un 70,72 % y este 2026 trae nuevas metas por cumplir.
“Cuando llegamos el primero de enero del 2024, tenía un avance de 28 %… Ahora el avance supera el 70 %. Los trenes que ya llegaron a Bogotá están en pruebas. Tres trenes ya están en pruebas (…) cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, informó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
La Empresa Metro de Bogotá (EMB) también destacó que el 2025 cerró con un avance general del 70,72 % para la Línea 1 del Metro de Bogotá, una cifra que se había proyectado desde inicios del año y que, gracias a la excelente gestión de la obra, se cumplió.
Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó diez kilómetros de viaducto construido
Como parte del progreso de este megaproyecto, este sábado 3 de enero de 2026, se completaron diez kilómetros de viaducto construidos.
“Otro hito para el Metro Bogotá, el 3 de enero llegamos a diez kilómetros de viaducto construido, se puso el vano S503 y gracias a eso ya el Metro tiene más de 10.025 metros. Seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro”, señaló al respecto el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.