EE.UU mantendrá el despliegue militar en el Caribe: «Hundiremos cada narcolancha; ya no jugamos al juego de atrapar y soltar», advierte Hegseth
–El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lanzó un duro mensaje a las mafias del narcotráfico que pretendan transportar droga por el Caribe o el Pacífico hacia territorio de los Estados Unidos para seguir «envenenando» a los estadounidenses.
«Ya no jugamos al juego de atrapar y soltar. Son organizaciones terroristas internacionales, el Al Qaeda de nuestro hemisferio, y vamos a hundir cada narcolancha que se dirija hacia nosotros», aseveró- Calificó este hecho como el «restablecimiento de la disuasión».
.@SECWAR visited the John F. Kennedy (CVN-79), now in the final stages of construction, as part of the Arsenal of Freedom Tour.
The Department of War is moving rapidly and relentlessly to deliver the most advanced capabilities to America’s warfighters. pic.twitter.com/jvD0Bb4U2t
— Department of War ?? (@DeptofWar) January 6, 2026
TRADUCCIÓN:
Departamento de Guerra ??
Visité el John F. Kennedy (CVN-79), ahora en las etapas finales de construcción, como parte del Arsenal of Freedom Tour. El Departamento de Guerra está actuando rápida e implacablemente para entregar las capacidades más avanzadas a los combatientes estadounidenses.
Always ready to serve:#SOUTHCOM remains ready to support our U.S Government agency partners in standing against sanctioned vessels and actors transiting through this region. Our sea services are vigilant, agile, and postured to track vessels of interest. When the call comes, we… pic.twitter.com/J8nDa8IQ6O
— U.S. Southern Command (@Southcom) January 6, 2026
TRADUCCIÓN:
Estados Unidos. Comando Sur
Siempre listo para servir:
#SOUTHCOM sigue dispuesto a apoyar a nuestras agencias asociadas del gobierno de EE. UU. para oponerse a los buques y actores sancionados que transitan por esta región. Nuestros servicios marítimos son vigilantes, ágiles y están preparados para rastrear embarcaciones de interés. Cuando llegue la llamada, estaremos allí.