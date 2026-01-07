    • Internacional

    EE.UU mantendrá el despliegue militar en el Caribe: «Hundiremos cada narcolancha; ya no jugamos al juego de atrapar y soltar», advierte Hegseth

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lanzó un duro mensaje a las mafias del narcotráfico que pretendan transportar droga por el Caribe o el Pacífico hacia territorio de los Estados Unidos para seguir «envenenando» a los estadounidenses.

    «Ya no jugamos al juego de atrapar y soltar. Son organizaciones terroristas internacionales, el Al Qaeda de nuestro hemisferio, y vamos a hundir cada narcolancha que se dirija hacia nosotros», aseveró- Calificó este hecho como el «restablecimiento de la disuasión».

    TRADUCCIÓN:

    Departamento de Guerra ??

    Visité el John F. Kennedy (CVN-79), ahora en las etapas finales de construcción, como parte del Arsenal of Freedom Tour. El Departamento de Guerra está actuando rápida e implacablemente para entregar las capacidades más avanzadas a los combatientes estadounidenses.

    TRADUCCIÓN:
    Estados Unidos. Comando Sur
    Siempre listo para servir:
    #SOUTHCOM sigue dispuesto a apoyar a nuestras agencias asociadas del gobierno de EE. UU. para oponerse a los buques y actores sancionados que transitan por esta región. Nuestros servicios marítimos son vigilantes, ágiles y están preparados para rastrear embarcaciones de interés. Cuando llegue la llamada, estaremos allí.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte