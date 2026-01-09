Hijo de Nicolás Maduro relata cómo fue el asalto de EE.UU para «secuestrar» a su padre: «La puerta la volaron con explosivos»

–Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano capturado por EE.UU., Nicolás Maduro Moros, ofreció este viernes detalles sobre el asalto ejecutado por las tropas de EE.UU el pasado 3 de enero para retener a su papá y a su esposa Ciia Flores.

Durante un Foro de la Internacional Antifascista en solidaridad con Venezuela realizado por teleconferencia, Maduro Guerra señaló que la acción militar ordenada por el presidente Donald Trump, además de violar toda la legislación internacional e incluso la estadounidense, dejó a su paso varios crímenes humanitarios y convirtió a Maduro y a Flores en «prisioneros de guerra». Además señaló que el operativo tenía como fin es apropiarse de los recursos energéticos y naturales de su país.

El también diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela comentó que para ejecutar el secuestro, Washington empleó «más de 150 aeronaves» y «neutralizaron los radares» de defensa aérea. «Quedamos ciegos», afirmó Maduro Guerra, quien detalló que ese ataque en específico lo realizó el Pentágono «con un avión que lanza una onda electromagnética que afecta todos los sistemas de defensa».

«Fue imposible despegar un avión y lo más probable es que si lo hubiéramos despegado lo hubieran tumbado», relató el parlamentario sobre los primeros descubrimientos que han hecho sobre el ataque militar de EE.UU. que incluyó bombardeos a instalaciones estratégicas de la Fuerza Armada venezolana, así como también de otros espacios de infraestructura vital para el país. «La tecnología que usaron fue impresionante (…) creo que hubo un ensayo de algo aquí y la humanidad tiene que saberlo», subrayó.

Dijo que entre esos puntos atacados están los almacenes de medicamentos para pacientes con diálisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el Centro de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), centrales eléctricas fundamentales que suministran el servicio en Caracas y estados vecinos, además puntos civiles como edificios residenciales y viviendas, entre otros lugares.

En todos esos ataques, agregó Maduro Guerra, se contabilizan «más de 100 personas muertas entre civiles y militares», entre ellos los «32 compañeros cubanos» que formaban parte de los convenios de seguridad entre Cuba y Venezuela, al igual que los «heroicos» soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que «murieron en combate y hasta el último segundo defendiendo al presidente».

Maduro Guerra señaló que cuando las tropas de asalto estadounidense llegaron a la residencia del mandatario venezolano, «el presidente estaba descansando en su casa, no durmiendo». «Yo tuve la oportunidad de ir (a la casa de Maduro) y todavía están las pantuflas en el sillón donde estaba el Presidente. Se estaba tomando un jugo, está ahí, está todo intacto», detalló.

Igualmente indicó que los soldados estadounidenses «pensaban que el presidente se había metido en un cuarto de seguridad, era una puerta de madera, y la puerta la volaron con explosivos y ahí creemos que es que hirieron a la primera combatiente (Cilia Flores). Ellos vinieron con un equipo médico y los atendieron, parece que la orden era que los dejaran vivos».

En el lugar habían otras «dos personas» cercanas al presidente que las tropas estadounidenses dejaron vivas, agregó Maduro Guerra, quien destacó que el mandatario salió caminando junto a Cilia «con dignidad» y diciendo: «¡Vamos a la lucha!, ¡Vamos a la batalla!».

Maduro Guerra añadió que «los demás detalles del secuestro se sabrán más adelante, a medida que la Comisión de Investigación dé sus resultados de esta situación que ha sido «una violación de la soberanía, total y absoluta». Por ello, resaltó que «en Venezuela no se puede declarar la ausencia del mandatario porque la Constitución del país no plantea la situación de secuestro, motivo por el que al ser pública la eventualidad y conocerse que el presidente está vivo, las riendas del país, de momento, quedan a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada».

Además indicó que para enfrentar esta situación «lo que estamos haciendo es el plan del presidente, es la ruta que él nos dejó, el plan de Nicolás Maduro es lo que está hoy gobernando Venezuela con Delcy (Rodríguez) al frente, porque es la vicepresidenta ejecutiva que él dejó, y nosotros estamos fundidos de unidad, en una sola carne, en un solo corazón, en una sola mente».

También afirmó que «desde el primer momento del asalto y secuestro, tanto Delcy Rodríguez, como el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, se han mantenido en contacto diario, hora a hora y minuto a minuto».

En ese sentido, reiteró que incluso, las conversaciones que se adelantan con EE.UU. «en medio de la agresión, es el plan aprobado por Nicolás Maduro», esto a pesar que Washington, dijo, no quería conversar con el mandatario. «Era un tema personal, no querían hablar con él, se negaban, se negaron a conversar», concluyó. (Información RT).