Petro confiesas que su futuro depende del presidente Trump: «Si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso»

–En entrevista exclusiva con Telemundo 51, el presidente colombiano Gustavo Petro admitió que la estabilidad de su mandato y su propia libertad personal luego de dejar la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto, están estrechamente ligadas a la voluntad del presidente Donald Trump, pues advirtió que podría enfrentar una persecución «porque estoy en la OFAC… una parálisis económica. Si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso».

De no ser así, tras dejar el cargo de presidente, se ve como un conferencista de asuntos medioambientales.

Petro no descartó una visita a Estados Unidos para sentarse a conversar en persona con Trump y ante la posibilidad de este intercambio, dijo que llegaría con un regalo para el mandatario estadounidense. De hecho, tras la charla telefónica que sostuvieron el pasado miércoles, el mandatario estadounidense anunció un encuentro de los dos en la Casa Blanca en Washington.

“En Colombia como en Brasil se ha encontrado evidencia de que había artistas desde hace miles de años, por lo que de concretar una cita con Trump le llevaría un regalo de orfebrería para mostrarle la riqueza cultural de los colombianos», señaló Petro.

En otra entrevista que le concedió a BBC News Mundo, el presidente Gustavo Petro fue preguntado sobre la afirmación de su homólo estadounidense Donald Trump de que una acción militar en Colombia «suena bien».

¿Qué tan en serio se toma eso?

«Sí creo que es una amenaza real con la perspectiva de que pueda retirarla, pero depende de las conversaciones siguientes. Colombia ha recibido violencia militar desde EE.UU. La última vez fue a principios del siglo XX. Por eso Panamá hoy no es parte de Colombia», respondió el mandatario colombiano.

«Colombia ha perdido territorio muchas veces, así que no pensemos que se habla por hablar y menos Trump», agregó.

El presidente Trump ha dicho que usted debe vigilar sus espaldas. ¿Cuánto le preocupa su seguridad personal? ¿Ha reforzado su esquema de seguridad?, le inquirió el periodista.

Al respecto, declaró:

«Sí, pero ante una amenaza de la magnitud de un ejército tan poderoso, unas fuerzas militares tan poderosas, en Colombia no se respondería exactamente como intentaron en Venezuela. Nuestras defensas no son los cuarteles, son las montañas, las selvas, y por eso hay 75 años de violencia en Colombia. Son 700.000 muertos entre nosotros mismos, algo relacionado al tipo de dirigencia política que hemos tenido, que es la misma que fue a ensombrecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que siempre han sido de colaboración».

Petro aseguró que nunca retiró la colaboración que existe en la lucha contra el narcotráfico. «La inteligencia colombiana participa del 63% de las operaciones de incautación, y los datos de tres años de mi gobierno dicen que logramos incautar 2.800 toneladas de drogas. El presidente Trump ha recibido datos completamente contrarios», precisó.

¿Está seguro de que EE.UU. no podría hacerle a usted lo que le hizo a Nicolás Maduro en Venezuela?

«Había una debilidad grande en Nicolás Maduro, una, digamos, propia de la política venezolana. Y es que hubo una etapa de degradación del proceso que inició Chávez, que llevó a que la sociedad venezolana retirara su apoyo al oficialismo.

Yo medié entre el gobierno de Venezuela y el pasado presidente estadounidense Joe Biden, y lo que busqué fueron elecciones libres.

Esto implicaba un desbloqueo de EE.UU. sobre Venezuela -porque ninguna nación hace elecciones libres bajo bloqueo- y terminar la persecución contra grupos de oposición en suelo venezolano por parte de Maduro, y que el lado venezolano también garantizara las elecciones.

Eran dos carriles y yo debo decir que me equivoqué, porque lo que se había prometido de lado a lado no se cumplió.

No hubo ni desbloqueo en las elecciones ni hubo no persecución a los grupos; todo eso fracasó y terminó en esa etapa en la que yo no reconocí las elecciones que se hicieron en Venezuela.

¿Qué pienso? Acabo de hablar con Delcy, que la conozco hace mucho tiempo. Debe haber una negociación entre fuerzas venezolanas que debe llevar a lo que pasó en Colombia antes de la época de la violencia, que es tener gobiernos compartidos. Esa misma expresión la ha usado Marco Rubio.

También BBC News le preguntó ¿cómo se prepara Colombia para defenderse? ¿Y cómo respondería usted ante un ataque de EE.UU.

«Yo prefiero que se dé el diálogo, como se prometió, se está trabajando en eso», respondió y complementó:

Yo fui del M19, la primera guerrilla insurgente. Nosotros nos llamábamos Ejército de Bolívar. Nuestro último grado era oficiales de Bolívar. Nuestra primera acción fue recuperar la espada de Bolívar, que siempre dije que estaría desenvainada mientras no hubiera justicia en Colombia.

Ahora la tengo en el primer piso, y comenté que iba a dormir al lado de la espada de Bolívar y que mi protección sería fundamentalmente el pueblo. No porque el pueblo desarmado pueda resistir un helicóptero Blackhawk, pero el pueblo desarmado derrotó al imperio español, que era el ejército más grande, y sabe qué hacer cada vez que se le amenaza. Y no es enfrentar al gran ejército con armas que no tenemos.

Porque no tenemos ni siquiera defensa antiaérea, otro fue el destino de nuestras armas, sino el de las multitudes, nuestras montañas y nuestras selvas, como siempre lo hemos hecho».

Finalmente BBC News le interrogó:

¿Qué espera de EE.UU. y cuál es su mensaje al pueblo estadounidense?

«Creo que ellos deben reflexionar, en primer lugar. Latinoamérica también debe reunirse. Ayer fue un día muy especial, porque por coincidencias salió mucha gente a las calles en las ciudades venezolanas, muchísima gente en las ciudades colombianas, en una época que no es usual, y hubo un estallido social en algunas ciudades de Estados Unidos por un hecho ajeno, que fue el asesinato de una ciudadana por ICE, que para nosotros funciona igual que las brigadas nazis y que las brigadas italianas fascistas. Ya no solo persigue latinoamericanos por las calles, que para nosotros es una afrenta, sino que mata a ciudadanos de Estados Unidos.

Entonces es un momento de reflexión, porque si se ve todo esto junto, más lo que puede seguir desarrollándose, pues, en lugar de un Estados Unidos dominando el mundo, su sueño imperial, es un Estados Unidos aislado del mundo.

Y un imperio no se construyó aislado del mundo; le pasó a Roma. Un Estados Unidos vigente en el mundo se da a través del diálogo democrático y de la construcción de reglas democráticas», concluyó.

Mientras tanto, en la entrevista al periodista Fernando Girón, de Telemundo 51, el presidente Gustavo Petro habló sobre su cercanía con el dictador de Venezuela:

“Fui mediador entre el gobierno de Maduro y Biden, pues Biden tenía confianza en mí y Maduro era un conocido”, pero destacó que en los últimos años todo ha cambiado pues “en el chavismo hay facciones y maneras diferentes de pensar”.

Dijo que con el extinto presidente venezolano Hugo Chávez conversó «para lograr paz, para tratar de mediar entre el gobierno colombiano y las Farc”, pero reconoció que tras la muerte de Chávez se enfriaron las relaciones entre ambos países.

“Yo no reconocí el gobierno de Venezuela -tras las elecciones de 2024- porque tenían que garantizar elecciones libres y no reprimir a la oposición, y lo que vimos fue lo contrario”, dijo Petro, quien aseguró que “no hubo elecciones libres”, en las últimas presidenciales venezolanas en las que la oposición dijo que Edmundo González en dupla con María Corina Machado habían dominado y como prueba mostró las actas electorales.

“Yo solicité al gobierno de Venezuela -durante el gobierno de Biden- una amnistía general para todos los presos políticos venezolanos, entre ellos un amigo mío”, pero eso no se dio», apuntó Petro.

Al respecto de cómo debiera moverse el panorama político dentro de Venezuela, Petro fue muy claro. Si Edmundo González toma la presidencia “estallaría la violencia en Venezuela”, por lo “que debe haber elecciones nuevas con una institucionalidad que garantice elecciones libres”.

Al tiempo que apoya un cambio gradual en el gobierno venezolano que represente a todas las partes civiles, Petro reconoce que la injerencia de EE.UU reviviendo viejas políticas como la Doctrina Monroe no es algo que beneficie a los países del continente.

“Las leyes se han trazado de acuerdo con el principio de soberanía nacional, esa es la base hoy de los derechos de la constitución. Pero EEUU tiene una ambivalencia que está marcada por la Doctrina Monroe y una ambición global que lo lleva a querer ser controlador del mundo por lo que recae a cada rato en la visión imperial”, sentenció el mandatario.

En cuanto a las relaciones comerciales que EEUU instaura con países latinoamericanos, Petro dijo que “Trump se establece con derechos por los recursos naturales de América Latina, lo que sucede es que los norteamericanos sacan su ley y se muestran facultados para intervenir” en cualquier país.

Y tanto en el caso de Venezuela como en el de otros países, Petro apuntó a que “lo ideal es que siga el derecho internacional”. Al tiempo que remarcó: “Lo que hay que hacer es dialogar con los sectores progresistas y establecer una alianza”.

El mandatario colombiano precisó que este jueves tuvo una conversación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con quien habló sobre “construir una Latinoamérica a base de energía limpia y renovable y no con la visión de EEUU sobre el petróleo y el carbón”. (Con información de Telemundo 51 y BBC News Mundo).