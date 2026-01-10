Cae en el Tolima poderoso capo «invisible» del narcotráfico en Suramérica

–En desarrollo de operaciones ofensivas contra las estructuras logísticas y criminales del narcotráfico transnacional, la Policia Nacional, en coordinación con Ameripol y la Policía Nacional de Paraguay, capturó en el municipio de Purificación, Tolima, a un sujeto identificado como Nencer Alfonso Ramírez Lozano, ????? ‘g???????’, señalado de ser un poderoso capo «invisible» del ????????????? ?? ???????????, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Por su parte el director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, indicó que este individuo era requerido por las autoridades de Paraguay mediante Notificación Roja de INTERPOL, ??? ??? ??????? ?? ?????????????, ??????????? ???????? ? ?????? ?? ???????.

De acuerdo con las investigaciones, sería el sucesor de alias ‘Cucho’, capturado en 2018, y articulaba el ???í? ?? ??????????? ?? ????? ????? ??????????????, ??????? ?????? ? ??????, ?????????? ????? ????? ???????, ????? ? ????????.

«Este resultado reafirma la efectividad de la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y la acción coordinada entre países para golpear las finanzas criminales y desarticular redes del narcotráfico global y es un logro que se alcanza bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia», precisó el general Rincón Zambrano.