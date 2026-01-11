MinDefensa confirma que fue abatido alias Santiago principal cabecilla del frente occidental del Eln

–En otro golpe contundente al narcoterrorismo, la Fuerza Pública neutralizó a alias ‘Santiago’, máximo cabecilla del frentre de guerra occidental del Eln, responsable de ataques, desplazamientos forzados y “paros armados” en Chocó durante 2024 y 2025, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Con 28 años de historial criminal, este sujeto aterrorizaba a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, liderando estructuras dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión y reclutamiento de menores, añadió.

Tras la orden emitida en noviembre por el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, en un consejo de seguridad en Quibdó, se desplegaron tropas por tierra, río y aire durante tres semanas para localizar a este objetivo de alto valor estratégico.

Alias ‘Santiago’ fue ubicado en zona rural de San José del Palmar, donde se produjo un combate que permitió neutralizarlo. Por él se ofrecía una recompensa de hasta $1.641 millones, indicó por su parte el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares.

Destacó que este resultado impacta de manera directa las finanzas y la cadena de mando del Eln, reduciendo su capacidad de generar violencia y afectando sus redes criminales en el occidente del país.