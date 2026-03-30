Verificar el estado técnico del vehículo y otras recomendaciones de seguridad vial durante Semana Santa

Foto: Secretaría de Movilidad @SectorMovilidad

Bogotá activó el plan éxodo y retorno de Semana Santa con medidas para una movilidad más segura. Para esta temporada de Semana Santa, se proyecta la salida de 2.567.505 de vehículos y el ingreso de 2.509.448 vehículos a la capital del país, según destaca la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Aquí te presentamos recomendaciones para tus recorridos!

urante Semana Santa, los controles continuarán en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir conductas de riesgo como el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez, así como operativos para evitar el mal parqueo y recuperar el espacio público.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones en materia de movilidad:

Planear los desplazamientos con anticipación.

Verificar el estado técnico de los vehículos antes de viajar.

No exceder los límites de velocidad.

Respetar las normas de tránsito.

Si viajas desde la Terminal de Transporte de Bogota?, recuerda:

Evita congestiones y compra los tiquetes con anticipación en canales oficiales de la Terminal de Transporte de Bogota? y de las empresas de transporte autorizadas.

Aborda siempre dentro de las instalaciones para siempre viajar legal.

Verifica condiciones de viaje para mascotas, menores de edad y carga especial.

Antes y durante el viaje no pierdas de vista a los menores de edad.

Para cualquier novedad, comunícate a la línea (+57) 601 423 3600, disponible de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

Adquiere los tiquetes de transporte intermunicipal en los puntos autorizados

La Terminal de Transporte de Bogota? recuerda a los usuarios que la compra de tiquetes debe realizarse únicamente a través de canales oficiales: taquillas autorizadas, quioscos digitales en la sede Salitre y la página web www.terminaldetransporte.gov.co