Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 15 de enero de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este jueves 15 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Jueves 15 de enero de 2026
—
Suba
Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur
De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Tunjuelito
Fátima
De la Calle 50B Sur a la Calle 51A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes Acueducto
Kennedy
Provivienda Occidental , La Campiña, Carvajal y los cristales
De la Avenida Carrera 72 a la Carrera 73, entre la Calle 26 a la Calle 40 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.