María Corina Machado se reunió con Trump: «Le entregué la medalla del Nobel de la Paz»

–Tras la reunión en la Casa Blanca, como estaba programada, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que entregó al presidente Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz que le fue otorgada en diciembre del año pasado.

«Yo le entregué al presidente de EE.UU. la medalla del Premio Nobel de la Paz», declaró a los periodistas en Washington, a los que no respondió la pregunta sobre si el mandatario la había aceptado.

?? María Corina Machado: Le entregué a Trump la medalla del Nobel de la Paz https://t.co/u8wN9XUoJQ pic.twitter.com/sHZbCVQeUK — RT en Español (@ActualidadRT) January 15, 2026

La entrega se realizó durante el encuentro que sostuvieron ambos en la Casa Blanca en esta jornada, donde compartieron un almuerzo privado en el que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, y del que fueron excluidos los medios de comunicación. Posteriormente, la venezolana sostuvo encuentros con senadores en el Capitolio.

Ya Machado había dedicado previamente el premio Nobel de Paz al presidente Trump e, inclusive, ofreció cedérselo. Sin embargo, la Fundación Nobel la llamó a principios de enero para recordarle que el galardón —al que aspiraba el mandatario estadounidense bajo el argumento de haber detenido varias guerras en 2025— es tanto irrevocable como intransferible y no puede ser compartido con terceros.

Sobre el encuentro con el mandatario estadounidense, Machado declaró a la prensa que fue «excelente», pero no hizo comentarios sobre el contenido de la conversación, que duró poco más de una hora.

Tras su reunión con Trump, Machado salió de la Casa Blanca y saludó brevemente a un grupo de simpatizantes que la vitorearon cerca de la entrada e intercambió abrazos con muchos. «Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela», les dijo.

Mientras se daba el encuentro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció su habitual conferencia de prensa y al respecto advirtió: «Sé que el presidente esperaba con ansias esta reunión y que fuera una conversación positiva con Machado, quien es una voz realmente notable y valiente para gran parte del pueblo venezolano».

En respuesta a un cuestionamiento, relativo a la afirmación de Trump según la cual Machado no dispone de apoyos políticos suficientes ni goza de «respeto» en su país, Leavitt contestó: «Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de mencionar se basó en la realidad del terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y hasta el momento su opinión al respecto no ha cambiado. También ha dicho que no puede hacer nada al respecto».

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, Leavitt aseguró que el Gobierno venezolano, bajo el mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está siendo «extremadamente cooperativo» con la Administración de Trump.

«Hasta ahora, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de EE.UU. y del presidente», afirmó la funcionaria, que añadió que «se logró un acuerdo energético de 500 millones de dólares, en gran parte gracias a la cooperación de la señora Rodríguez». (Información RT).