De magnitud 5.0 fue el sismo que se registró esta madrugada en Colombia

–El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo que se registró en la madrugada de este viernes en Colombia tuvo una magnitud de 5.0. Su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, en Santander, en donde prácticamente tiembla todos los días. Sin embargo, este ha sido el más fuerte que se ha producido en este punto, ubicado a escasos 30 kilómetros de Bucaramanga, la capital santandereana, en varios años. Por fortuna hasta ahora no se reportan consecuencias, salvo el gran susto para los habitantes de zonas cercanas.

«En Bucaramanga y área metropolitana de Santander fue muy fuerte el sonido que hizo fue horrible», reportó un internauta en la red X.

La red sismológica estableció que el movimiento telúrico se produjo a las 02:05 a.m. a 149 kilómetros de profundidadad y se sintió en buena parte del territorio nacional, incluida Bogotá, la zona central.

Otro sismo, de mangitud 3.9, se registró esta madrugada en el Océano Pacífico, en inmediaciones de la plataforma marítima colombiana, en la frontera con Ecuador, exactamente en jurisdicción Esmeraldas, a una profundidad inferior a 30 kilómetros, reportó el Servicio Geológico Colombiano

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-16, 01:08 hora local Magnitud 3.9, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/Y17n6ku83X — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 16, 2026

En menos de 6 horas se han presentado temblores también en Honduras, Centroamerica y Chile, en el cono sur del continente.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, en Santander, Colombia ?

El Servicio Geológico Colombiano responde a esta pregunta.

Porque este municipio está ubicado en el Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas más activas del planeta, donde fragmentos de placas tectónicas interactúan constantemente, liberando energía diaria en forma de sismos frecuentes, aunque la mayoría son de baja magnitud y profundos, lo que reduce su impacto en la superficie, pero es una liberación constante de tensión.

Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie.

Comparado con otros nidos, de los más estudiados en el mundo, como el de Vrancea, en Rumania ??; y el de Hindu-Kush, en Afganistán ??, el Nido Sísmico de Bucaramanga es particular, pues se caracteriza por la ocurrencia de alta actividad sísmica de forma continua en el tiempo, concentrada en una región muy limitada: alrededor de 128 km3 (Vrancea -110.000 km3 e Hindu-Kush -270.000 km3).

Pero, ¿por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos?

Existen al menos teorías sobre este fenómeno, las cuales indican que el Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre…

Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos.

Las principales características de estos sismos son:

-Su profundidad, en torno a los 150 km.

-Las magnitudes bajas a moderadas.

Allí, la intensidad es baja y el riesgo asociado también, pues, al ser sismos cuyo origen es profundo, cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie ya han perdido gran parte de su energía.

Sin embargo, existen registros de sismos con magnitudes superiores a 6.0, que han causado daños en las poblaciones de la región.