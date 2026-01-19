El Eln liberó a cinco policías que secuestró en el Catatumbo

–La Defensoría del Pueblo confirmó que este lues fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el grupo terrorista Eln desde el pasado 6 de enero en la región del Catatumbo, Norte de Santander, destacando que afortunadamente se encuentran en buen estado de salud.

Los uniformados liberados son los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes fueron secuestrados cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana, de regreso a la ciudad de Cúcuta, capital nortesantandereana para retomar sus labores tras las festividades de fin de año.

El presidente Gustavo Petro destacó el hecho en su cuenta en X:

Se han liberado los cinco policías en el Catatumbo pic.twitter.com/rb4swLIEK3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026

Los uniformados fueron entregados a una Comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, tras las respectivas gestiones para su pronta liberación.

«Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad», precisó la Defensora Iris Marín, quien destacó el gran alivio para ellos y sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país», agregó en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.