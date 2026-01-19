Fue entregado a la a comunidad de Engativá el CAI de la Calle 80

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

Totalmente renovado, fue entregado el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Calle 80 de la Policía de Bogotá, en la localidad de Engativá al noroccidente de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán, junto al secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo y al comandante de la Policía, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, entregó este CAI para garantizar la seguridad especialmente de los sectores El Cortijo, Gran Granada y Ciudadela Colsubsidio.

El CAI de la Calle 80, fue totalmente dotado y contará con 18 motos y 21 policías para combatir la delincuencia y atender los requerimientos de la comunidad.

El proceso de dotación de este CAI se dio tras mesas de trabajo adelantadas durante el año 2025, recorridos de verificación en el sector y una importante inversión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá de la Alcaldía Local de Engativá, destinada a la renovación del parque automotor de la Estación Décima de Engativá de la Policía de Bogotá, con la adquisición de motocicletas y vehículos que reforzarán la operación del nuevo CAI y otros puntos de la localidad.

Esta entrega no solo marca la puesta en funcionamiento de una infraestructura policial, sino que simboliza el compromiso del Distrito con la seguridad, la corresponsabilidad ciudadana y la recuperación de espacios públicos para el servicio de la comunidad, en coherencia con la estrategia Bogotá Camina Segura, que busca que la seguridad se sienta en el territorio, en el barrio y en la vida cotidiana de los ciudadanos.