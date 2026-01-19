Pakistán: Incendio arrasa un centro comercial y deja deja 21 muertos

–Los equipos de rescate paquistaníes elevaron este lunes a 21 el número de fallecidos en el devastador incendio que sufrió el fin de semana un centro comercial en Karachi, en el sur del país. Los especialistas siguen buscando al menos a 40 personas que siguen desaparecidas entre los escombros de un edificio que amenaza con derrumbarse.

El fuego se desató el sábado por la noche en el Gul Plaza, uno de los centros comerciales más concurridos de Karachi, con tres plantas y 1.200 tiendas dedicadas principalmente a la venta de cosméticos, ropa y plásticos, materiales altamente inflamables que alimentaron las llamas durante más de 24 horas. El fuego recién pudo ser extinguido la noche del domingo.

«En total se han recuperado 21 cadáveres y hay 20 heridos. La operación de búsqueda de los desaparecidos, que son alrededor de 40, continúa», informó a EFE Umar Raza, portavoz del servicio de rescate de la Fundación Edhi, una organización civil que funciona como un servicio de emergencia de apoyo en el país. Una fuente policial, sin embargo, elevó a 60 el total de desaparecidos.

Los rescatistas trabajan en permanente riesgo. Una parte del inmueble, que resultó casi totalmente destruido, ya colapsó la noche del domingo, y el resto presenta graves grietas, por lo que existe el peligro de un derrumbe total. Aunque se desconocen las causas de este siniestro, los incendios son habituales en Karachi, una megalópolis de más de 15 millones de habitantes donde las normativas de seguridad son laxas.

El cableado defectuoso («arañas» de cables), la construcción informal y la falta de salidas de emergencia convierten a menudo estos mercados en trampas mortales. Este incidente se suma a una lista reciente en el país, incluido uno en julio de 2024, cuando un incendio arrasó 300 puestos en Islamabad, y un mes antes, otro incendio destruyó 80 tiendas junto a las vías del tren en la ciudad de Peshawar. (Información DW).