A las 6 p.m. Colombia suspende suministro de energía eléctrica a Ecuador: MinEnergía

–El Gobierno nacional, a través del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que a partir de las 18:00 horas, se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador, como una medida de reciprocidad frente a actuaciones unilaterales del Gobierno ecuatoriano que constituyen una agresión económica contra el país.

El jefe de la cartera energética destacó que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas. Sin embargo, las recientes decisiones del Gobierno de Ecuador desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, obligando al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética, puntualizó.

“El año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”, afirmó el ministro Palma.

Reiteró que esta no es una decisión contra el pueblo ecuatoriano, sino una respuesta política e institucional frente a la conducta del Gobierno vecino, y subrayó que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos para superar las diferencias mediante el diálogo.

“Esta no es una medida que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos, pero la soberanía y el respeto no son negociables, y Colombia no puede permanecer pasiva frente a una agresión económica”, enfatizó el ministro.

Finalmente, el ministro de Minas y Energía afirmó que el sistema eléctrico colombiano cuenta con la oferta necesaria para garantizar plenamente el suministro interno, y que cualquier restablecimiento del intercambio energético con Ecuador dependerá de que se restablezcan condiciones de respeto, legalidad y cooperación entre ambos países.