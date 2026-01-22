    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,630.33 (vigente 23 de enero)
    -Euro $ 4,300.60
    -Bitcoin US$ 89.461,00

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,95%
    -UVR: $ 397,50
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,64
    -Petróleo Brent US$ 59,37
    -Oro-Compra Banco de la República $ 545.376,95

