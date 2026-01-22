Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves enero 22, 2026 -Dólar TRM $3,630.33 (vigente 23 de enero) -Euro $ 4,300.60 -Bitcoin US$ 89.461,00 Tasa de Interés -DTF: 8,95% -UVR: $ 397,50 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,64 -Petróleo Brent US$ 59,37 -Oro-Compra Banco de la República $ 545.376,95 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorInicia construcción de nuevo puente en av. Agoberto Mejía o carrera 80 con diagonal Segunda Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 23 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Desde el senado solicitan al Gobierno reorientar el proceso de paz Giovanni Alarcón M. viernes mayo 22, 2015 Economía Ecopetrol inició comercialización de gasolina extra, carbono compensado Iván Briceño viernes diciembre 2, 2022 Nacional Consejo Nacional Electoral sanciona a la campaña «Petro Presidente» por violación de topes y financiación indebida Ariel Cabrera jueves noviembre 27, 2025 Nacional Resultados del Baloto, loterías y chances del miércoles 9 de noviembre en Colombia Ariel Cabrera jueves noviembre 10, 2016