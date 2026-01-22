-Dólar TRM $3,630.33 (vigente 23 de enero)

-Euro $ 4,300.60

-Bitcoin US$ 89.461,00

Tasa de Interés

-DTF: 8,95%

-UVR: $ 397,50

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,64

-Petróleo Brent US$ 59,37

-Oro-Compra Banco de la República $ 545.376,95