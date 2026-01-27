Gobierno aprueba Conpes para becas de maestrías y doctorados hasta el 2030

Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

El anuncio lo hizo la ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, quien en su cuenta de la red social X resaltó que la inversión asciende a los 370.000 millones de pesos.

“¡Atención! El Gobierno del presidente @petrogustavo aprobó el Conpes 4182, que garantiza la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados, con una inversión histórica de 370 mil millones de pesos entre 2026 y 2030, ejecutado por @MincienciasCo«, escribió Olaya en X.

Asimismo, la titular de la cartera de Ciencias destacó que con los recursos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social se fortalecerá la universidad pública y regional.

Además, con este Conpes el Gobierno le dará continuidad a la formación en el exterior sin endeudamiento, con retorno del conocimiento y articulada a las prioridades del país.

“Este Conpes no solo garantiza recursos: cambia la forma en que el Estado organiza, gobierna y ejecuta la financiación de la formación de alto nivel, recuperando un rol activo en la definición de prioridades, criterios y territorios», agregó la ministra en X.

En el mismo contexto, Olaya subrayó que “la ciencia y la formación de alto nivel dejan de ser privilegio (de unos pocos) y se convierte en un derecho» y una herramienta clave para cerrar brechas, construir paz y fortalecer la soberanía científica del país.

“No más fuga de cerebros: más conocimiento para transformar el país», recalcó la ministra en su mensaje en X.

Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Ciencias ha apoyado la formación de 7.995 personas en maestrías y doctorados, con una inversión superior a 1,2 billones de pesos, en el mayor esfuerzo de descentralización del conocimiento en la historia del país.