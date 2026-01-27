Obras de la Troncal carrera 68: paso deprimido en la calle 100 con avenida Suba alcanza un 66 % de avance

Foto: IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) inspeccionó los avances del paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, hito perteneciente al grupo 8 de la troncal avenida 68, que ya alcanza un 66 % de avance. Esta estructura será exclusiva para TransMilenio y conectará en sentidos norte a oriente, bidireccional; y norte a sur, unidireccional.

Entre las actividades ejecutadas en el paso deprimido, se encuentran la demolición de la carpeta asfáltica existente, la construcción de las vigas corona, ubicadas en la parte superior de la estructura y fundamentales para unir y estabilizar las pantallas; y la instalación de las vigas tensoras, que funcionan como elementos de refuerzo para amarrar la estructura y evitar desplazamientos durante la obra.

“Este deprimido cuando llegamos estaba en el 46 % y ya tiene un 66 % de avance. Se está trabajando en la construcción de las pantallas (muros de concreto reforzado, generalmente enterrados, que se construyen antes de excavar a profundidad) para lograr la resistencia y trabajar encima”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Foto: IDU.

El grupo 8 de la avenida 68, comprendido entre la carrera 65 y la carrera 48, fue recibido por esta Administración distrital con un avance del 36,68 % y actualmente alcanza un 56,11 % de ejecución. El tramo tiene una extensión de 1,06 kilómetros e incluye la construcción de 25 484 m2 de espacio público, 4585 m2 de zonas verdes y 1,15 kilómetros de ciclorruta.

En junio de 2025 se puso en servicio el nuevo puente de la avenida Suba con calle 100, un hito del grupo 8, que será exclusivo para TransMilenio. Mientras esta estructura funciona como desvío y se realizan las obras del paso deprimido, por el puente transitan de manera simultánea los buses de TransMilenio y los vehículos mixtos en sentido sur–norte (hacia la Suba).

“Hay gente trabajando, en este grupo a 4 metros – 8 metros (de profundidad, en la construcción del paso deprimido). Son más de 200 personas. Este es un proyecto que le estamos poniendo la lupa, estamos con el contratista y la interventoría para mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos”, concluyó el director del IDU.

Entre las actividades en ejecución se desarrollan excavaciones y trabajos de redes sobre la calle 100, a la altura de Máster Center. Asimismo, continuarán las obras de remate en el espacio público de la esquina nororiental de la avenida Suba con calle 100, junto con labores constructivas en la zona central del corredor.