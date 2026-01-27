Internet gratis en hogares de Kennedy gracias a Conexión Social

Foto: Integración Social

Yuriana Orozco, su esposo y sus hijos son una familia de raíces paisas que vive en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, y hace parte de las familias que hoy disfrutan del servicio de internet gratuito en sus hogares: conexión de fibra óptica, con 25 Mbps de velocidad y navegación estable las 24 horas del día.

El servicio Conexión Social – Bogotá Me Conecta es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en alianza con la ETB – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Esta estrategia busca conectar a las familias en condición de vulnerabilidad con toda la oferta de servicios del Distrito, facilitar que niñas, niños y jóvenes puedan estudiar, que personas cuidadoras accedan a procesos de formación, y que más ciudadanos puedan buscar empleo, emprender y fortalecer su comunicación con familiares y redes de apoyo.

“Antes de tener este servicio me tocaba recargar el celular varias veces a la semana para las tareas de los niños o ir a un café internet con ellos y pasar horas mientras hacían sus trabajos. A mi esposo le llegó un mensaje diciendo que nos iban a dar internet gratis y no creíamos, porque con tantos mensajes de estafa que llegan uno desconfía. Sin embargo, averiguamos y el 2 de enero, muy temprano, nos instalaron el servicio sin cobrarnos nada. Esto es una bendición para los niños y jóvenes que están estudiando”, manifestó Yuriana.

Para esta familia, Conexión Social ha significado un alivio económico y una mejora en su calidad de vida. Juriana puede apoyar el sustento del hogar a través de la venta por catálogo; su hijo menor se entretiene y aprende sobre lugares y contenidos educativos; su hija cuenta con mayores facilidades para su proceso escolar; y para su esposo ahora es mucho más fácil comunicarse con sus seres queridos.

El programa incluye acceso a una plataforma de educación digital (EdTech), con cursos y contenidos orientados al estudio, el trabajo, el emprendimiento y el cuidado, y contempla la entrega de 9.700 computadores portátiles a los hogares más vulnerables que cumplan criterios específicos de uso y formación.

Un total de 16.000 hogares de la localidad de Kennedy, clasificados en los niveles del Sisbén A1 a C9 y pertenecientes a los estratos 1 y 2, podrán acceder a este beneficio, siempre que su barrio cuente con cobertura de ETB.

Conexión Social – Bogotá Me Conecta es un programa completamente gratuito, que no requiere intermediarios, no solicita consignaciones ni pagos, y no se activa a través de enlaces sospechosos. La información oficial se brinda únicamente a través de los canales institucionales, los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y la línea 601 371 4000, opción 4. Las personas que cumplan los criterios solo deben presentar su documento de identidad y un recibo de algún servicio público.