    • Bogotá

    Sacar la basura en los horarios establecidos y otras recomendaciones ante lluvias en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una persona en medio de lluviaFoto: IDIGER.

    Debido a las lluvias presentadas en Bogotá en este inicio de 2026, te presentamos algunas recomendaciones para evitar emergencias. ¡Toma nota y evita contratiempos!

    Recomendaciones ante lluvias presentadas en Bogotá

    • No arrojes basuras, desperdicios o escombros a las calles, canales o quebradas.
    • Corta las ramas de los árboles que estén sobre el techo de su vivienda.
    • Los sótanos deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.
    • Saca la basura en los horarios establecidos y déjela dispuesta en bolsas de basura bien cerradas.
    • Si vives en zona de ladera y ves algún agrietamiento en la tierra, avisa a la Línea 123.
    • Verifica que los tejados y cubiertas de su casa estén en buen estado para soportar los fuertes vientos y las lluvias.
    • Realiza la limpieza de los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los tejados y terrazas.
    • En caso de tormenta eléctrica, protégete en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evita zonas a campo abierto.

    El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa activo desde el inicio de las lluvias, realizando monitoreo constante de las condiciones climáticas y atendiendo las situaciones que se presentan en las localidades.

    La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar las emergencias a la línea oficial 123 y consultar el Sistema de Alerta de Bogotá – (SAB), herramienta que permite conocer en tiempo real el comportamiento de las lluvias, recibir información oportuna y tomar decisiones preventivas para reducir riesgos.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte