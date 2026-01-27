Sacar la basura en los horarios establecidos y otras recomendaciones ante lluvias en Bogotá
Foto: IDIGER.
Debido a las lluvias presentadas en Bogotá en este inicio de 2026, te presentamos algunas recomendaciones para evitar emergencias. ¡Toma nota y evita contratiempos!
Recomendaciones ante lluvias presentadas en Bogotá
- No arrojes basuras, desperdicios o escombros a las calles, canales o quebradas.
- Corta las ramas de los árboles que estén sobre el techo de su vivienda.
- Los sótanos deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.
- Saca la basura en los horarios establecidos y déjela dispuesta en bolsas de basura bien cerradas.
- Si vives en zona de ladera y ves algún agrietamiento en la tierra, avisa a la Línea 123.
- Verifica que los tejados y cubiertas de su casa estén en buen estado para soportar los fuertes vientos y las lluvias.
- Realiza la limpieza de los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los tejados y terrazas.
- En caso de tormenta eléctrica, protégete en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evita zonas a campo abierto.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa activo desde el inicio de las lluvias, realizando monitoreo constante de las condiciones climáticas y atendiendo las situaciones que se presentan en las localidades.
La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar las emergencias a la línea oficial 123 y consultar el Sistema de Alerta de Bogotá – (SAB), herramienta que permite conocer en tiempo real el comportamiento de las lluvias, recibir información oportuna y tomar decisiones preventivas para reducir riesgos.