Sacar la basura en los horarios establecidos y otras recomendaciones ante lluvias en Bogotá

Foto: IDIGER.

Debido a las lluvias presentadas en Bogotá en este inicio de 2026, te presentamos algunas recomendaciones para evitar emergencias. ¡Toma nota y evita contratiempos!

Recomendaciones ante lluvias presentadas en Bogotá

No arrojes basuras, desperdicios o escombros a las calles, canales o quebradas.

Corta las ramas de los árboles que estén sobre el techo de su vivienda.

Los sótanos deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.

Saca la basura en los horarios establecidos y déjela dispuesta en bolsas de basura bien cerradas.

Si vives en zona de ladera y ves algún agrietamiento en la tierra, avisa a la Línea 123.

Verifica que los tejados y cubiertas de su casa estén en buen estado para soportar los fuertes vientos y las lluvias.

Realiza la limpieza de los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los tejados y terrazas.

En caso de tormenta eléctrica, protégete en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evita zonas a campo abierto.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa activo desde el inicio de las lluvias, realizando monitoreo constante de las condiciones climáticas y atendiendo las situaciones que se presentan en las localidades.

La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar las emergencias a la línea oficial 123 y consultar el Sistema de Alerta de Bogotá – (SAB), herramienta que permite conocer en tiempo real el comportamiento de las lluvias, recibir información oportuna y tomar decisiones preventivas para reducir riesgos.