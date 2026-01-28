Papa León XIV exhorta a la comunidad internacional a estar siempre «alerta» para evitar el “horror del genocidio”

–(Imagen Vatican News).El Papa León XIV llamó a la comunidad internacional a permanecer “siempre alerta” para evitar que “el horror del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo”, al tiempo que reclamó un mundo libre de antisemitismo y persecución.

Tras la Audiencia General de este miércoles, el Pontífice recordó que la víspera se conmemoró la Jornada Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

“En esta anual ocasión de doloroso recuerdo, pido al Dios omnipotente el don de un mundo sin antisemitismo y sin prejuicios, opresión y persecución contra ninguna criatura humana”, afirmó el Pontífice.

Asimismo, renovó su llamamiento a la comunidad internacional para que permanezca vigilante frente a cualquier forma de odio o violencia. “Renuevo mi llamamiento a la comunidad de las naciones para que esté siempre atenta, de modo que el horror del genocidio no vuelva a abatirse sobre ningún pueblo y se construya una sociedad fundada en el respeto recíproco y en el bien común”, subrayó.

Además, este martes en una publicación en la red social X, el Papa reafirmó su fidelidad a la postura expresada en la declaración surgida del Concilio Vaticano II Nostra Aetate publicada en 1965 que supuso un punto de inflexión histórico en las relaciones entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas, promoviendo el diálogo, el respeto mutuo y la fraternidad universal.

«Hoy, Día de la Memoria, deseo recordar que la Iglesia permanece fiel a la firme posición de la Declaración Nostra Aetate contra todas las formas de antisemitismo, y rechaza cualquier discriminación o acoso por motivos étnicos, de lengua, nacionalidad o religión», subrayó en un mensaje publicado en la red social ‘X’.

Además, este martes instó a rezar intensamente por la paz y a rechazar la violencia como medio de resolución de los conflictos a la salida de Villa Barberini, en Castel Gandolfo, donde transcurrió como hace habitualmente la jornada semanal de descanso y trabajo.

“Digo solamente que es necesario rezar mucho por la paz”, afirmó el Papa en una breve declaración ante la televisión pública italiana, RAI. Preguntado por los cronistas sobre la situación en Oriente Medio —y en particular por la presencia en aguas de la región del grupo de ataque naval encabezado por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln—, León XIV reiteró su llamamiento al diálogo y a la no violencia.

“Nosotros, aunque seamos pequeños, podemos alzar la voz y buscar siempre el diálogo, no la violencia, para resolver estos problemas”, subrayó el Pontífice que también hizo referencia a que era la jornada en que se celebraba el Holocausto.

Finalmente, como es habitual, tras la Audiencia General, dirigió unas palabras a los jóvenes, los enfermos y los recién casados, en el día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino.

El Papa confió además a la intercesión de este Doctor de la Iglesia a los enfermos, deseando que su ejemplo y su enseñanza sean fuente de consuelo y fortaleza espiritual. (Información Aciprensa).