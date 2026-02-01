Comenzaron los cierres por 6 meses en la Autopista Sur con Av. 68
Foto: Secretaría de Movilidad
Con el fin de continuar con la obra de construcción de la Troncal TransMilenio avenida carrera 68 – Grupo 1 en cumplimiento del Contrato IDU-345-2020; la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autorizó el cierre total del retorno oriente a oriente y de la conectante Oriente – Norte de la autopista Sur con avenida carrera 68 para actividades de demolición y construcción del puente de retorno eje 9.
Estas actividades se realizarán desde las 10:00 p. m. del 31 de enero de 2026 por un periodo aproximado de seis meses, con un horario de cierre por 24 horas.
Plan de Manejo PMT
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó el PMT que se describe a continuación.
Tránsito de vehículos particulares
- Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente y toman el retorno de la Autopista Sur por Av. carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la carrera 52C al Norte, calle 44 Sur al Occidente, Av. carrera 68 y carrera 53 al Sur por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 2 – Color rojo).
- Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente y toman el retorno de la Autopista Sur por Av. carrera 68 para continuar hacia el oriente, deberán tomar la carrera 52C al Norte, calle 44 Sur al Occidente, Av. carrera 68, carrera 53 al Sur, diagonal 49A Sur al Occidente, carrera 53A al Norte, diagonal 49 Sur al Oriente y carrera 52A al Norte donde empalman con el recorrido habitual. (Mapa 2 – Color rojo).
- Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente por la Autopista Sur y desean tomar Av. carrera 68 hacia el Norte, deberán tomar la carrera 52C al Norte y calle 44 Sur al Occidente donde empalman con el recorrido habitual (Mapa 2 – color verde).
Tránsito de transporte público
- Las rutas de transporte público que transitan en sentido Oriente – Occidente y toman el retorno de la Autopista Sur por Av. Carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la carrera 52C al Norte, calle 44 Sur al Occidente, Av. carrera 68 y carrera 53 al Sur hasta empalmar con su recorrido habitual (Mapa 3 – color morado).
Manejo Peatonal y de ciclistas:
- Los peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.
Recomendaciones:
- Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales, así mismo realizar los cruces en las esquinas y sitios destinados para tal fin.
- A todos los usuarios del sector que tengan en cuenta la información contenida en este Plan de Manejo de Tránsito y que transiten con precaución atendiendo las señales viales para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- A los conductores que transiten con precaución y acaten la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- A los peatones, a los ciclistas y a los conductores que atiendan la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado para dicha actividad.
- A los usuarios del servicio del SITP que realicen el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.