Comenzaron los cierres por 6 meses en la Autopista Sur con Av. 68

Estas actividades se realizarán desde las 10:00 p. m. del 31 de enero de 2026 por un periodo aproximado de seis meses, con un horario de cierre por 24 horas.

Plan de Manejo PMT

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó el PMT que se describe a continuación.

Tránsito de vehículos particulares

Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente y toman el retorno de la Autopista Sur por Av. carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la carrera 52C al Norte, calle 44 Sur al Occidente, Av. carrera 68 y carrera 53 al Sur por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 2 – Color rojo) .

. Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente y toman el retorno de la Autopista Sur por Av. carrera 68 para continuar hacia el oriente, deberán tomar la carrera 52C al Norte, calle 44 Sur al Occidente, Av. carrera 68, carrera 53 al Sur, diagonal 49A Sur al Occidente, carrera 53A al Norte, diagonal 49 Sur al Oriente y carrera 52A al Norte donde empalman con el recorrido habitual. (Mapa 2 – Color rojo).

Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente por la Autopista Sur y desean tomar Av. carrera 68 hacia el Norte, deberán tomar la carrera 52C al Norte y calle 44 Sur al Occidente donde empalman con el recorrido habitual (Mapa 2 – color verde).

Tránsito de transporte público

Las rutas de transporte público que transitan en sentido Oriente – Occidente y toman el retorno de la Autopista Sur por Av. Carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la carrera 52C al Norte, calle 44 Sur al Occidente, Av. carrera 68 y carrera 53 al Sur hasta empalmar con su recorrido habitual (Mapa 3 – color morado).

Manejo Peatonal y de ciclistas:

Los peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

Recomendaciones: