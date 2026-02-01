Entran en vigencia los aranceles del 30 % que se han impuesto mutuamente Colombia y Ecuador

Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

A las 0:00 horas de este domingo 1 de febrero de 2026 entraron en vigencia los aranceles del 30 % que se han impuesto mutuamente Colombia y Ecuador, resultado del conflicto diplomático que hay entre los dos países.

Todo empezó el pasado 21 de enero en el Foro de Davos (Suiza), cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció sin previo aviso que impondría desde el 1 de febrero una tasa del 30 % a las importaciones colombianas. Según el mandatario, mientras las exportaciones de Colombia a Ecuador rondan los 1.800 millones de dólares anuales, las de Ecuador a Colombia apenas alcanzan los 900 millones.

Además, a Gustavo Petro, de no implicarse lo suficiente en evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, donde las mafias la envían por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia sin precedentes en el país.

Las importaciones provenientes de Ecuador objeto de la medida dada a conocer por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CIT) en pasado días, se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal.

Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825 toneladas.

La cartera indicó que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios (Triple A) aprobó el listado de productos cobijados por las medidas arancelarias transitorias adoptadas para restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio con Ecuador.

La ministra Diana Marcela Morales Rojas explicó que la medida se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional y reiteró que la decisión contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30% para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.

La titular de la cartera de Comercio agregó que el arancel impuesto por Ecuador, desconociendo sus compromisos comerciales en el marco de la Comunidad Andina, además de generar un ambiente de tensión también impacta el sistema económico del país.

En el proyecto de decreto sobre medidas arancelarias, el Gobierno nacional evalúa incluir disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz.

La medida estará sujeta a la definición de los textos y su sustento técnico y legal por parte de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.

También incluye la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo.

Sobre el particular, el presidente Gustavo Petro ha impartido instrucciones a las entidades competentes para que no ingresen a Colombia insumos para producción de fentanilo.

“A Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni por ninguna frontera con país extranjero, porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumos del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína», dijo el mandatario el viernes desde Tumaco.

El Gobierno de Colombia reiteró que estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países, y que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales, con el objetivo de restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones justas y previsibles de intercambio.