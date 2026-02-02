Aún no se decide si Iván Cepeda podrá participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo

Por 5 votos contra 4, la máxima autoridad electoral en Colombia, el Consejo Nacional Electoral, CNE, no pudo decidir la participación del candidato presidencia Iván Cepeda en las próximas consultas del 8 de marzo.

Se necesitaban al menos 6 votos para asegurar la participación del candidato del pacto histórico, pero no llegó al mínimo necesario que exige el reglamento del tribunal electoral para que la decisión sea vinculante, por lo que ahora la decisión queda en manos de los conjueces.

Este mismo lunes se sortearán los tres conjueces que decidirán sobre el tema; dos principales y un suplente, en caso de que alguno tenga un impedimento.

Los que se opusieron al reconocimiento de la nueva inscripción fueron los magistrados Álvaro Hernán Preda, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez y Cristian Quiroz. En cambio, fueron favorables a la campaña los tres ponentes -Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry- y Altus Baquero.