    Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio lunes 2 de febrero: manifestación en av. El Dorado

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una vía de BogotáFoto: @BogotáTránsito.

    Te entregamos los reportes más importantes sobre el estado de movilidad de este lunes 2 de febrero de 2026. Durante la mañana se presentó afectación vial en la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido oriente-occidente, debido a una manifestación. 

    Debido a esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio. ¡Planea tus recorridos!

    Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este  lunes 2 de febrero de 2026

    Manifestación en la av. El Dorado (Calle 26)

    Corte 11:05 a. m.

    Continúa afectación a la operación de las rutas TransMiZonal, grupo de manifestantes avanzan por carril lento del calle 26 hacia el occidente.

    Corte 10:39 a. m.

    Rutas TransMiZonal afectadas en su operación: 927, GK502, BK905, KB309, 12, P500, 577, KC323, KC321, KC315, CG147 y KH317.

    Una vez las condiciones lo permitan, las rutas retomarán su recorrido habitual.

    Corte 10:30 a. m.

    Manifestantes se retiran de la vía y se habilita la movilidad en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en ambos sentidos viales.

    Grupo Guía y Agentes Civiles continúan gestionando el tráfico en la zona.

    Corte 9:53 a. m.

    Se presenta afectación vial en la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido occidente – oriente, por manifestación.

    Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor.

    Corte 9:42 a. m.

    Se presenta afectación vial en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido oriente-occidente.

    Rutas alternas: av. Esperanza, carrera 103 y av. El Dorado.

    Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

    Giovanni Alarcón M.
