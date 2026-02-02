Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio lunes 2 de febrero: manifestación en av. El Dorado

Foto: @BogotáTránsito.

Te entregamos los reportes más importantes sobre el estado de movilidad de este lunes 2 de febrero de 2026. Durante la mañana se presentó afectación vial en la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido oriente-occidente, debido a una manifestación.

Debido a esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio. ¡Planea tus recorridos!

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este lunes 2 de febrero de 2026

Manifestación en la av. El Dorado (Calle 26)

Corte 11:05 a. m.

Continúa afectación a la operación de las rutas TransMiZonal, grupo de manifestantes avanzan por carril lento del calle 26 hacia el occidente.

Corte 10:39 a. m.

Rutas TransMiZonal afectadas en su operación: 927, GK502, BK905, KB309, 12, P500, 577, KC323, KC321, KC315, CG147 y KH317.

Una vez las condiciones lo permitan, las rutas retomarán su recorrido habitual.

Corte 10:30 a. m.

Manifestantes se retiran de la vía y se habilita la movilidad en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en ambos sentidos viales.

Grupo Guía y Agentes Civiles continúan gestionando el tráfico en la zona.

Corte 9:53 a. m.

Se presenta afectación vial en la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido occidente – oriente, por manifestación.

Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 9:42 a. m.

Se presenta afectación vial en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido oriente-occidente.

Rutas alternas: av. Esperanza, carrera 103 y av. El Dorado.

Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.