IDU destraba predio clave y acelera obras de los puentes de la autopista Sur con av. Bosa

Foto: IDU

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanzan obras estratégicas que mejoran la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida en el suroccidente de la ciudad. Como parte de las labores de inspección que adelanta el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, se revisaron los avances de obra de los puentes vehiculares de la autopista Sur con avenida Bosa, un proyecto estratégico que ya alcanza un 40 % de ejecución.

Gracias a la gestión predial de esta Administración, fue posible adquirir parte del predio Almagrario, ubicado en el suroriente del proyecto. Esta acción permitirá avanzar el desarrollo de las obras.

“¡Lo logramos! Por fin destrabamos el predio de Almagrario. Estoy parado en el predio, ya es del IDU. Fueron 5 años con este problema. Cuando llegamos, este proyecto tenía un tema predial, como varios de los proyectos de Bogotá. Esta obra tenía en 7 % de ejecución, ya vamos por encima del 40 %. Con la entrega de este predio, vamos a lograr avanzar más rápido y esperar que este año tengamos habilitado ya parte de los puentes de la autopista Sur con avenida Bosa”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

La entrega material del predio al IDU se concretó el 17 de diciembre de 2025. Actualmente, ya se completó la demolición y se trabaja con las empresas de servicios públicos, paso previo a su entrega al contratista.

En la actualidad, avanzan las obras de cimentación y superestructura de los puentes y sus orejas, así como la instalación de redes, la estructura vial y el espacio público en la avenida Las Torres.

En el primer semestre de 2026 se proyecta la culminación de la avenida Las Torres y el inicio de la construcción de redes mediante el sistema de pipe jacking (instalación de tuberías sin zanja, lo que permite no bloquear el tráfico o paso peatonal en la superficie) en la autopista Sur y la av. Bosa, lo que permitirá avanzar sin afectar el tránsito vehicular.

El proyecto avanza con la construcción de dos puentes vehiculares y uno peatonal en el límite entre Bosa y Ciudad Bolívar, para mitigar los problemas de congestión generados por semáforos y señales de tránsito en este punto. Además, incluye un acceso exclusivo a la Terminal de Transporte de Bogota? sede Sur y la prolongación de la avenida Las Torres o carrera carrera 77J, entre la calle 65 Sur y la avenida Bosa (calle 59 sur).