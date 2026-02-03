Barrios de Bogotá y Soacha con cortes de luz este martes 3 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este martes 3 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el martes 3 de febrero de 2026

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 71 a calle 73 entre carrera 19 a carrera 21 – Barrio San Felipe.

Localidad de Bosa

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Barrio San Bernardino XVIII.

Localidad de La Candelaria

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 4 Este a carrera 6 Este – Barrio Las Aguas.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 48 a carrera 50 – Barrio Bellavista.

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Primavera II.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 100 a carrera 104 entre calle 23 a calle 25 – Barrio San José de Fontibón.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 77 a carrera 79 – Barrio Ciudad Kennedy Central.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 14 a carrera 19 entre calle 126 a calle 128 – Barrio La Calleja.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 126 a calle 128 – Barrio Santa Bárbara Occidental.

Localidad de Usme

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 81 Sur a calle 83 Sur entre carrera 5 Este a carrera 7 Este – Barrio El Bosque.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz martes 3 de febrero de 2026

Municipio de Soacha – Comuna 4, en Cundinamarca

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera Cero a carrera Segunda entre calle 59 a calle 61 – Barrio Villas de Casa Loma.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: