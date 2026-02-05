Ojo: Están llegando mensajes de texto con falsos enlaces sobre jurados de votación

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En Bogotá promovemos la prevención en seguridad. Cuidado con los mensajes de texto falsos con enlaces sobre jurados de votación para las elecciones al Congreso de la República del 28 de marzo de 2026. Estos mensajes incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas que simulan ser oficiales. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios.

Recuerde que la designación como jurado de votación solo debe verificarse a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a su página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, se recomienda:

No hacer clic en enlaces enviados por SMS.

No compartir datos personales, bancarios o contraseñas.

No reenviar el mensaje a otros contactos.

Bloquear y reportar el número remitente.

Estos engaños se conocen como phishing, una práctica utilizada por redes criminales para cometer fraudes, suplantar identidades y acceder de manera ilegal a cuentas personales.

A continuación puede una imagen, con un ejemplo de los mensajes falsos y que podrían llegarle, para buscar hurtos de datos y estafas digitales:

El secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, César Restrepo, hizo un llamado a la ciudadanía a caer en la cuenta de que las entidades nunca van a solicitar este tipo de información:

“El llamado es a no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial pide datos sensibles ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse en las páginas oficiales”.

Ante cualquier duda o intento de estafa, la ciudadanía puede reportar estos casos al CAI Virtual de la Policía (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.