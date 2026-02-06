‘Aumento del salario mínimo no elevó precios en enero’: Petro al destacar que el IPP cayó casi 2 %

Foto: Joel González – Presidencia

Al intervenir en un encuentro con la comunidad colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, en Washington, el Presidente se refirió al Índice de Precios al Productor (IPP) dado a conocer este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El mandatario resaltó que la variación anual del IPP de enero del 2025 a enero del 2026 se haya fijado en -1,98 %, lo que indica una importante reducción en los costos de la producción durante ese periodo.

El Presidente hizo especial énfasis en el indicador, pues al 31 de enero de 2026 se pudieron evaluar los reales efectos del aumento del 23 % de salario mínimo vital decretado por el Gobierno. La conclusión es que no causó incremento en los costos de producción, en contravía de los pronósticos de la oposición.

“Subí el salario 23 % y los precios al productor bajaron 2 %. Y entonces, ¿la Corte Constitucional qué va a decir? Y entonces los señores de Caracol y RCN, ¿qué van a decir? Se equivocaron».

“Digan al pueblo colombiano, nos equivocamos. ¡Qué pena! ¿Qué va a decir el señor (Jaime Alberto) Cabal de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes)? ¿Qué va a decir si la elevación del salario mínimo no trajo como consecuencia una elevación de precios en el mes de enero?», aseveró.

Agregó que en el IPP están los costos de insumos, servicios públicos y también la carga laboral, que en enero ya incluyó el incremento del salario vital.

“Dijeron que el salario vital iba a hacer crecer la inflación y que iba a quebrar a los productores y que entonces iba a haber menos empleo, porque las empresas, sobre todo pequeñas, iban a cerrar. Pues aquí dice esta estadística del DANE a 31 de enero, que el Índice de Precios al Productor (IPP) disminuyó con respecto a hace un año, -2%. Explíquenme cómo pueden afirmar lo que están afirmando hoy», manifestó el jefe de Estado.

“Lo que yo veo en el primer dato del DANE de este año, que es enero, en relación a los costos de producción en Colombia, es que es pura carreta que al elevar el salario vital a un 23% iban a crecer los precios. Pura carreta. Decrecieron. Es decir, hoy los productores de Colombia tienen una oportunidad enorme porque le decrecen sus costos y la demanda creció», resaltó el presidente.

En su reflexión, el Presidente mencionó a la junta directiva del Banco de la República, a congresistas, candidatos a la Presidencia, a medios de comunicación y a dirigentes gremiales que se opusieron al aumento del salario mínimo vital.

Asimismo, cuestionó la decisión de la junta directiva del Banco de la República sobre la tasa de interés y también la decision de la Corte Constitucional de suspender los efectos del decreto de Emergencia Económica y Social.

“Se equivocó la junta directiva del Banco de la República, que se apuró a hacer crecer la tasa de interés sin esperar estos datos (el IPP). Oiga, son irrespetuosos, no respetan al pueblo, ¿por qué no esperan?», dijo.

Frente a la decisión de la Corte Constitucional, expresó: “¿Por qué no esperaron a analizar el decreto de emergencia y después, si querían, pues lo derogaban, o si llegaban a la idea de que con los datos reales de la economía se daban cuenta que deberían era sostenerlo? Suspendieron el decreto de los impuestos a los ricos».

?Un balance f?avorable

Ante la comunidad colombiana en Washington, el mandatario hizo un balance fugaz sobre algunos indicadores de su Gobierno en materia de homicidios y atención en salud.

“Las estadísticas de este primero mes del año nos indican que el homicidio en Colombia, comparado con el enero pasado, ha bajado 5%, es decir, en lugar de que se esté disparando la violencia, como dicen en televisión, está es bajando lentamente», subrayó.

En materia de salud, el presidente se preguntó “¿estamos mejor en salud?», y al tiempo se respondió: ‘Sí, estamos mejor en salud».

“¿Cómo demuestra Petro que estamos mejor en salud? Que los dueños de las EPS están histéricos, porque no les dejamos robarse la plata y que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición, que es un indicador mundial de eficiencia de la salud, es la mitad de lo que nos dejó (Iván) Duque. No lo dice la prensa, obviamente», explicó.

En la misma línea, el jefe de Estado destacó que durante su Gobierno la tasa de mortalidad infantil por desnutrición y la tasa de mortalidad perinatal son las más bajas del siglo.

“No estamos destruyendo la salud», afirmó el presidente en la Biblioteca Martin Luther King.