Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 6 de febrero
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este viernes 6 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER, durante este viernes 6 de febrero se espera en Bogotá:
- En la madrugada se espera predominio de tiempo seco.
- La temperatura mi?nima se estima alrededor de los 10 °C.
- En la man?ana sobre Bogotá son previstas condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado.
- Durante la tarde son previstas lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores de Bogotá. Las ma?s fuertes sobre el centro y sur de la ciudad, en zonas de las localidades de, Chapinero, Engativa?, Fontibo?n, Puente Aranda y Teusaquillo.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.