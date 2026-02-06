Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 6 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este viernes 6 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante este viernes 6 de febrero se espera en Bogotá:

En la madrugada se espera predominio de tiempo seco.

La temperatura mi?nima se estima alrededor de los 10 °C.

En la man?ana sobre Bogotá son previstas condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Durante la tarde son previstas lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores de Bogotá. Las ma?s fuertes sobre el centro y sur de la ciudad, en zonas de las localidades de, Chapinero, Engativa?, Fontibo?n, Puente Aranda y Teusaquillo.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.