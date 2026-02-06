Presidente Petro ordena captura de asesinos de dos escoltas del senador Jairo Castellanos

Foto: Joel González – Presidencia

Desde Washington, el presidente Gustavo Petro condenó el atentado de este jueves contra el senador Jairo Castellanos, perpetrado en la vía que une a los municipios de Fortul y Tame, en Arauca, donde perdieron la vida dos integrantes del esquema de seguridad del congresista.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reveló que se comunicó con el senador Castellanos para expresarle su solidaridad y reiterarle el apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad para proteger su vida y las de los integrantes de su equipo de trabajo.

“He ordenado al Ministro de Defensa y a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaban 4 integrantes de su equipo de trabajo, quienes se transportaban en Volkswagen Amarok, de platón blanco, de placas THZ-973, y dar captura a los responsables de este hecho», agregó el jefe de Estado.

Antes de iniciar su regreso a Colombia, el presidente Petro, quien hizo seguimiento permanente al desarrollo de este hecho, fue informado por las autoridades sobre la liberación de los tres colaboradores de la campaña del senador Castellanos.

?Reporte? del Ministro de Defensa

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la Fuerza Pública articula acciones operativas en la zona, en coordinación con autoridades regiones y organismos de justicia, e intensifica la presencia de las unidades militares y policiales, buscando esclarecer las circunstancias que rodean este atentado contra la democracia.

“Así mismo, acatando la instrucción del señor presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía y las Fuerzas Militares, con la Fiscalía General de la Nación, actuando con la máxima celeridad y rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido y llevar ante la justicia a los asesinos de los dos funcionarios del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, quien no viajaba en los vehículos ni se encontraba en el lugar de los hechos», publicó el ministro Sánchez.

El Gobierno nacional anunció además una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia, y continuará acompañando a la familia del senador Castellanos y a los organismos de seguridad en todas las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad y la seguridad de las regiones afectadas.