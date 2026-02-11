¿Cómo reportar una vía en mal estado en Bogotá? Conozca los canales de atención

Foto: UMV

Con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la Administración distrital tiene dispuestos diversos canales para que los ciudadanos sean parte activa en la recuperación de la malla vial. Reportar un hueco es el primer paso para transformar el entorno urbano.

¿Cómo reportar un hueco a nivel Distrital?

La Administración distrital ofrece plataformas que permiten que el reporte llegue a las entidades competentes y se radique formalmente en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) para su seguimiento. Los canales son los siguientes:

Portal Bogotá: Ingresa a bogota.gov.co, sección “Yo Participo” y seleccione la opción “Reporta un hueco”. Deberá completar sus datos y los detalles de la ubicación.

App Gobierno Abierto: Disponible para dispositivos móviles. Use la opción “Reporte un hueco”, cargue una fotografía, especifique la dirección y confirme el envío.

Línea 195: La línea de atención ciudadana de Bogotá está disponible para recibir estos requerimientos de movilidad de manera telefónica.

Atención directa con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)

Si deseas hacer tu solicitud directamente con la entidad encargada de las reparaciones, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) cuenta con los siguientes puntos de contacto:

Línea Telefónica: Comuníquese al 377 95 55 (ext. 1002).

Atención presencial: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE – piso 3. De lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm. (Jornada continua).

Canales Digitales: A través de la web oficial www.umv.gov.co en la sección “Atención y Servicio a la Ciudadanía” o mediante el correo electrónico atencionalciudadano@umv.gov.co.

Redes Sociales: Puedes enviar sus reportes mencionando a las cuentas oficiales en X: @UMVbogota, Instagram: umv.bogota o Facebook: Unidad de Mantenimiento Vial.

Recomendación: para que la gestión sea efectiva, asegúrate de brindar la dirección exacta y adjuntar fotos o videos del estado de la vía.