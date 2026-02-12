‘Certificado de Residencia’ en Bogotá: ¿Para qué sirve y cómo solicitarlo en 2026?

En Bogotá puedes acceder al ‘Certificado de Residencia’, que es es un documento oficial que puede ser necesario para estudiar, trabajar o postularte a subsidios y otros trámites en la capital. Conoce aquí los detalles para acceder a este documento de manera gratis y virtual!

Solemos pensar que hacer un trámite en Bogotá implica hacer largas filas, pero hoy obtener el documento que acredita tu residencia en la capital del país, es fácil. El ‘Certificado de Residencia’ no tiene costo y se solicita completamente en línea y llega directamente a tu correo electrónico en un plazo máximo de 24 horas. Por eso, es recomendable pedirlo con anticipación. Si aún no lo conocías, sigue leyendo, porque este certificado puede ser más útil de lo que imaginas.

¿Para qué sirve el ‘Certificado de Residencia’ en Bogotá?

Este documento es un requisito frecuente en trámites y convocatorias, entre ellos:

Acceder a subsidios de vivienda o educación, como el programa Jóvenes a la E.

Participar en convocatorias laborales de tu localidad donde te piden validar tu lugar de residencia.

Realizar trámites notariales o legales, por ejemplo, si necesitas casarte en el extranjero.

Hacer parte de los órganos de participación distritales, como consejos LGBTI, consejos de juventud, comunales o culturales.

En resumen, es un papel que te conecta con derechos, beneficios y oportunidades.

¿Cómo se tramita el ‘Certificado de Residencia’ en Bogotá? Fácil, rápido y sin intermediarios

El ‘Certificado de Residencia’ en Bogotá se solicita en línea, cualquier día del año, ingresando a www.gobiernobogota.gov.co.

Ten en cuenta:

Costo: es gratis.

Tiempo de respuesta: máximo de 24 horas.

Modalidad: virtual.

Una vez aprobado, el certificado llega directamente al correo electrónico que registraste.

¿Quién puede solicitarlo?

Cualquier persona natural que necesite acreditar que vive en Bogotá para un trámite, postulación o proceso administrativo.

¿Qué necesitas para hacer la solicitud?

Los requisitos son sencillos:

Documento de identidad vigente, según tu perfil.

Recibo de un servicio público (agua o luz) del lugar donde resides.

Registro en la plataforma y documentos legibles en formato PDF.

Documentos según tu perfil

Si eres mayor de edad colombiano:

Cédula de ciudadanía o contraseña en trámite.

Si eres mayor de edad extranjero:

Cédula de extranjería.

Permiso por Protección Temporal (PPT).

Menores de edad colombianos:

Registro civil (de 0 a 6 años y 11 meses).

Tarjeta de identidad (de 7 a 17 años y 11 meses).

Cédula del padre, madre o tutor legal.

Menores de edad extranjeros:

Visa (de 0 a 6 años y 11 meses).

Cédula de extranjería (de 7 a 17 años y 11 meses).

Documento de Identidad y/o Permiso por Protección Temporal (PPT) del padre, madre o tutor legal.

Recomendaciones importantes

Antes de enviar tu solicitud, ten en cuenta:

Los datos que ingreses en la solicitud deben coincidir exactamente con los documentos adjuntos.

El número de cédula no se puede modificar una vez enviado el formulario.

Este trámite se rige por el principio de buena fe, así que la información debe ser veraz.

Si tu solicitud presenta observaciones o es rechazada, se te informará a través del correo electrónico para que realices los ajustes necesarios.

¿Tienes dudas?

Si necesitas ayuda, o por algún motivo no tienes acceso a internet, puedes acercarte a tu alcaldía local o a los SuperCADE donde está presente la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) : Bosa, CAD 30, Suba, Engativá, Manitas en Ciudad Bolivar, 20 de julio y Americas.

¡Evita intermediarios, no caigas en trampas y usa siempre los canales oficiales!