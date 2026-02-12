Video: Línea 2 del Metro de Bogotá contará con diez estaciones subterráneas y una elevada

Empezará en la calle 72 con carrera Décima y terminará en el sector de Fontanar del Río, con un tiempo de viaje promedio de 20 minutos desde la estación número 1 hasta la estación número 11. ¡Conoce más en el video de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) que abre este artículo!

Serán diez estaciones subterráneas y una elevada, que se conectarán con el sistema integrado de transporte, cinco troncales de TransMilenio y la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La estación número 1 de la Línea 2 se interconectará con la estación número 16 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Esto permitirá una reducción del 42% en los tiempos de viaje, desde Suba hasta el centro de Bogotá.

La Línea 2 del Metro de Bogotá brindará una reducción aproximada de 87.000 toneladas de CO2 anuales en su primer año de operación.

Serán 25 trenes con una capacidad de 1.800 pasajeros por tren, un tiempo promedio de espera de 2,2 minutos en hora pico y 10 minutos en hora valle, 800.000 viajes diarios adicionales a la red Metro, y transportará hasta 49.000 pasajeros hora sentido en el año de máxima demanda: 2042.

¿Por qué la Línea 2 es subterránea?

Gracias a un estudio de alternativas y prefactibilidad realizado en 2020 que tuvo en cuenta el impacto ambiental, el proceso constructivo, el urbanismo, la experiencia del usuario, lo financiero, los beneficios y los riesgos, se definió que la Línea 2 fuera subterránea.

Con el objetivo de impactar positivamente a la movilidad de la ciudad, se implementará una tecnología de vanguardia por medio de tuneladora EPBM- Earth Pressure Balance Machine-, que permitirá construir el túnel a una profundidad entre 25 y 35 metros.

Al finalizar el trazado, la estación 11 será elevada y construida por medio de un viaducto. Se crearán obras civiles de espacio público y carriles viales bajo el viaducto.

Características de la Línea 2 del Metro de Bogotá