Javier Prieto Tristancho asume el cargo  de alcalde (e) de la Alcaldía Local de Kennedy

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la designación de Javier Prieto Tristancho como nuevo alcalde Local de Kennedy, quien asumirá la responsabilidad de acercar la administración local a la ciudadanía, dar continuidad a los proyectos en curso y articular la gestión de la localidad con las prioridades del alcalde Carlos Fernando Galán.

Prieto ha trabajado por más de once años en el sector público, la mayoría de ellos en entidades del distrito, incluidas las Secretarías de Gobierno y de Educación y en dos alcaldías locales. Durante su trayectoria ha trabajado fortaleciendo las capacidades de las Alcaldías Locales y acercarlas a la cotidianidad de la ciudadanía.

El nuevo alcalde encargado es abogado con formación académica orientada al fortalecimiento del Estado y la gestión pública. Es Especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo; Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo; y Especialista en Gerencia Pública y Control Fiscal. Recientemente obtuvo un Magister con mérito en la London School of Economics and Political Science (LSE).

Al asumir el encargo, Prieto señaló que «el tiempo que dure el encargo me enfocaré en la solución de las problemáticas del día a día de la ciudadanía, asegurando la inversión y ejecución transparente del recurso público local, logrando que los y las kennedianas evidencien los avances de la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán «.

Con su llegada, la Alcaldía Local de Kennedy inicia una etapa enfocada en la continuidad administrativa, la articulación institucional y la obtención de resultados concretos para la comunidad.