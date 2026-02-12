Publicar rutinas de ejercicio en redes sociales también puede ponerlo en riesgo

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Salir a trotar, hacer ejercicio al aire libre o cumplir una rutina diaria de entrenamiento suele ser motivo de orgullo y bienestar, y muchas personas lo comparten en redes sociales como parte de su estilo de vida. Sin embargo, cuando estas publicaciones se hacen en modo público y de manera repetitiva, pueden convertirse en una fuente de información valiosa para quienes buscan cometer delitos.

Publicar constantemente la hora a la que se entrena, el recorrido habitual, los lugares que se frecuentan y hacerlo en tiempo real permite que cualquier persona —conocida o desconocida— acceda a esos datos. Esta exposición puede facilitar situaciones de acoso, seguimiento, hurto o incluso agresiones, especialmente cuando se trata de trayectos solitarios o rutinas predecibles.

El riesgo aumenta cuando las publicaciones incluyen geolocalización, referencias claras al lugar de residencia o detalles que permiten identificar patrones diarios. En estos casos, la información compartida deja de ser inofensiva y se convierte en un punto frágil para la seguridad personal.

En este contexto, la campaña ‘No Viva #EnModoPúblico’, liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), busca generar conciencia sobre los peligros reales de la sobreexposición digital. La estrategia no busca limitar el uso de redes sociales ni responsabilizar a las víctimas, sino promover decisiones informadas y hábitos de autoprotección en entornos digitales.

“Las redes sociales hacen parte de nuestra cotidianidad, pero es clave entender que lo que publicamos puede ser usado por personas con malas intenciones. Cuidar la información que compartimos también es una forma de prevenir el delito”, señaló el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

La recomendación es revisar la configuración de privacidad, evitar compartir rutinas en tiempo real, variar recorridos y horarios, y pensar antes de publicar información que revele hábitos diarios. En seguridad digital, una regla es clara: si todo es público, todo está expuesto. ‘No viva #EnModoPúblico.’

