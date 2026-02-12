Avanzan obras del Metro en la av. Caracas entre calles 4 y 6 con la llegada de viga lanzadora

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que desde el 12 de febrero se adelantará el armado de una viga lanzadora que llegará a la avenida Caracas entre las calles 4 y 6. De esta manera, continuará la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. ¡El Metro es tuyo, es mío, es nuestro!

Ten en cuenta:

Habrá reducción a un carril en la avenida Caracas entre las calles 4 y 6 en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. en ambos sentidos.

Los buses del sistema TransMilenio continuarán operando con normalidad en el corredor.

Se garantizarán los cruces peatonales en las intersecciones de la calle 4 y calle 6 con avenida Caracas.

Se mantendrán los cierres y desvíos actualmente implementados en la avenida Caracas entre las calles 1 y 13.

Así van las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 72,13 % de avance con corte al 31 de enero, consolidando un progreso sostenido en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Durante un recorrido por el frente de obra ubicado en la avenida Caracas con calle 58, el mandatario destacó que el proyecto mantiene un ritmo de ejecución acorde con los cronogramas establecidos.